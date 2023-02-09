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Eğitim Açık öğretim okulları kayıt tarihleri uzatıldı
Eğitim

Açık öğretim okulları kayıt tarihleri uzatıldı

Yaşaman depremin ardından açık öğretim okulları kayıt işlemleri tarihinin uzatıldığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 15:32:00 -
Açık öğretim okulları kayıt tarihleri uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çok sayıda ili etkileyen depremler nedeniyle Açık Öğretim Okulları ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 3 Nisan'a kadar uzattı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle örgün ortaöğretim kurumunda kaydı olan öğrencilerin açık öğretim liselerine ilk kayıt işlemleri de dahil olmak üzere Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini, 3 Nisan mesai bitimine kadar uzattı.

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