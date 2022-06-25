Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 3. dönem sınav tarihi

2021-2022 eğitim öğretim yılı 3. dönem kayıt yenileme işlemleri, 11 Nisan - 29 Nisan 2022 tarihleri arasında tamamlandı. AÖL sınavları ne zaman, sorusunun yanıtı için öğrencilerin gözü MEB açıklamasına çevrildi. Temmuz ayının yaklaşmasıyla beraber AÖL sınav tarih de merak edilir oldu. MEB ,AÖL 3. dönem sınavları e-sınav olarak temmuz ayında yapılacağını açıklamıştı. Peki AÖL 3. dönem sınavı temmuzun kaçında yapılacak? MEB 2022 AÖL 3. dönem sınav tarihi belli oldu mu?

2022 AÖL 3. dönem sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2022 sınav takviminde, AÖL sınavları ile ilgili bilgi yer aldı. Takvime göre Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - 3. Dönem Sınavı Temmuz 2022'de e Sınav olarak uygulanacak. Sınavın kesin tarihine yönelik bir tarih açıklaması ise henüz gelmedi. Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılıyorlar.

Açık lise ders geçme notu kaç?

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğe göre Açık Öğretim Lisesi sınavlarında ders geçme notu 45'tir. Açık Lisede 9 doğru soru yapıldığı taktirde Açık Öğretim Lisesi Sınavında o dersi geçmiş olursunuz.

Açık Lise sınavları dönem sonunda, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün tespit ettiği okullarda, merkezi sistemle çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır.

Açık öğreti lisesi öğrenci belgesi nasıl alınır?

Açık Lisede okuyan öğrencilerin durumlarını resmi olarak belirten belgenin adıdır. İstenilmesi durumunda AÖL bürolarından temin edilebilinir. Bunun için dilekçeyle AÖL bürolarına başvurmanız gerekmektedir. Öğrenci belgesi alabilmeniz için durumunuzun aktif olması gerekmektedir.

Açık öğretim lisesi-AÖL muaf ders ne demek?

Açık Lise öğrencileri yılda 3 dönem sınava girmektedirler. Ve bu sınavlarda belirli bir krediye ulaşarak mezun olmaya çalışmaktadırlar. Açık Lise sınavlarına girmeden önce kaydınızı yenilemeniz ve ders seçmeniz gerekmektedir. Bazı öğrenciler ders seçerken hata yaparak zor dersi seçmektedirler. Seçtikleri bu dersi veremedikleri içinde o dersin kredisini alamamaktadırlar.