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Eğitim Açık Öğretim Lisesi 2. sınav sonuçları açıklandı mı?
Eğitim

Açık Öğretim Lisesi 2. sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor? Açıköğretim lise eğitimi alan öğrenciler 29 Mart tarihinde sona eren sınavların Açık lise AÖL sınav sonuçları için MEB’den gelecek açıklamaya odaklandı. Öte yandan öğrenciler Açık öğretim lisesi 3. dönem sınavları ne zaman? Sorusuna da yanıt arıyor. MEB 2. dönem Açık Lise (AÖL) sınav sonuçları açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-05 18:10:00 -
Açık Öğretim Lisesi 2. sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Sorusu merak ediliyor. MEB AÖL 2. dönem sınavlarının sona ermesiyle Açık Lise öğrencileri 'AÖL sınav sonuçları 2. dönem ne zaman açıklanır?' Sorusunun cevabını araştırıyor.

Açık Öğretim Lisesi 2. sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖL sonuçları için MEB tarafından henüz bir resmi duyuru yapılmadı. Sınavlar 29 Mart tarihinde sona erdi.

Son yapılan sınav 1 Mart tarihinde tamamlanmış, AÖL sınav sonuçları 11 Mart'ta erişime açılmıştı. AÖL sınavlarında yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.

AÖL sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

Açık lise sınavının sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden görüntülenebilecek. Açıköğretim Lisesi sistemine kayıt olan öğrenciler, kendilerinden istenilen bilgileri girerek aldıkları notları öğrenebilecek.

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