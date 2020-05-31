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Eğitim

Açık öğretim lise (AÖL) sınavı ertelendi mi? AÖL ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika AÖL açıklaması geldi. Açık Öğretim Kurumları Sınavlarının yapılacağı tarih ertelendi. Peki Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2’ inci dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte AÖL sınav tarihleri.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 12:19:00 -
Açık öğretim lise (AÖL) sınavı ertelendi mi? AÖL ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada "Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2’ inci dönem sınavlarının; Açık Öğretim Kurumları Sınavlarının “teknik hazırlık” süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı" denildi.  

 

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