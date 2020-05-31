Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi sınav tarihleri | Açık İmam Hatip Lisesi sınavları ne zaman?
Açık İmam Hatip Lisesi sınav tarihleri | Milyonlarca öğrenci girecekleri sınavlarının tarihlerinin değişip değişmediğini araştırıyor. Açık İmam Hatip Lisesi öğrencileri “Açık İmam Hatip Lisesi sınavları ne zaman?” , “Açık İmam Hatip Lisesi sınavları haziran ayında mı?” , “Açık İmam Hatip Lisesi sınavları temmuz ayında mı?” sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki, Açık İmam Hatip Lisesi sınavları ne zaman?
Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Türkiye yaklaşık 3 aylık sürecin ardından normalleşme yönünde önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Bu süreçte sınav tarihleri de değişti. İşte, detaylar.
Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi sınav tarihleri |Açık İmam Hatip Lisesi sınavları ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2.dönem sınavlarının 25-26 Temmuz'da yapılacağını açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2' inci dönem sınavlarının; Açık Öğretim Kurumları Sınavlarının "teknik hazırlık" süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı" denildi.