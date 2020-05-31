  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi sınav tarihleri | Açık İmam Hatip Lisesi sınavları ne zaman?

Açık İmam Hatip Lisesi sınav tarihleri | Milyonlarca öğrenci girecekleri sınavlarının tarihlerinin değişip değişmediğini araştırıyor. Açık İmam Hatip Lisesi öğrencileri “Açık İmam Hatip Lisesi sınavları ne zaman?” , “Açık İmam Hatip Lisesi sınavları haziran ayında mı?” , “Açık İmam Hatip Lisesi sınavları temmuz ayında mı?” sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki, Açık İmam Hatip Lisesi sınavları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2020-05-31 12:59:00 -
Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi sınav tarihleri | Açık İmam Hatip Lisesi sınavları ne zaman?

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Türkiye yaklaşık 3 aylık sürecin ardından normalleşme yönünde önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Bu süreçte sınav tarihleri de değişti. İşte, detaylar.

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi sınav tarihleri |Açık İmam Hatip Lisesi sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2.dönem sınavlarının 25-26 Temmuz'da yapılacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2' inci dönem sınavlarının; Açık Öğretim Kurumları Sınavlarının "teknik hazırlık" süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı" denildi.

MSÜ tercihleri ne zaman? | Milli Savunma Üniversitesi tercih tarihleri
MSÜ tercihleri ne zaman? | Milli Savunma Üniversitesi tercih tarihleri

Eğitim

MSÜ tercihleri ne zaman? | Milli Savunma Üniversitesi tercih tarihleri

AUZEF finalleri ne zaman? | AUZEF sınavları nasıl ne zaman yapılacak?
AUZEF finalleri ne zaman? | AUZEF sınavları nasıl ne zaman yapılacak?

Eğitim

AUZEF finalleri ne zaman? | AUZEF sınavları nasıl ne zaman yapılacak?

YKS deneme sınavı ne zaman? | YKS deneme sınavı saat kaçta?
YKS deneme sınavı ne zaman? | YKS deneme sınavı saat kaçta?

Eğitim

YKS deneme sınavı ne zaman? | YKS deneme sınavı saat kaçta?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı