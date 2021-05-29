Açık Öğretim Fakültesi online sınav tarihleri belli oldu

Anadolu Üniversitesi'nde açıktan okuyan öğrencilerin merakla beklediği online sınav tarihleri belli oldu. Anadolu Üniversitesi, 2. ve 6. yarıyıl derslerinin sınavlarının 29-30-31 Mayıs tarihlerinde, 4. ve 8. yarıyıl derslerinin sınavlarının ise 5-6-7 Haziran tarihlerinde online olarak yapılacağını bildirdi.

Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, "Açık öğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) ortamda 29-30-31 Mayıs ve 5-6-7 Haziran tarihlerinde yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Final sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci giriş bilgileri ile öğrenebilecek.

Aldığı derslerden yeterli kredi ve geçer nota ulaşamayan öğrenciler ise yaz okuluna devam edecek. Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre yaz okulu sınavları ise 8 Ağustos 2021 günü yapılacak.