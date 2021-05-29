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Eğitim Açık Öğretim Fakültesi online sınav tarihleri belli oldu
Eğitim

Açık Öğretim Fakültesi online sınav tarihleri belli oldu

Pandemi dolayısıyla bu yıl da online olarak yapılacak olan Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınav tarihleri belli oldu. Açıköğretim Fakültelerinde eğitimlerine devam eden öğrencilerin 2. ve 6. dönem sınavları 29-30-31 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. 4. ve 8. yarıyıl derslerinin sınavları ise 5-6-7 Haziran'da yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 17:22:00 - 2021-05-29 21:14:43
Açık Öğretim Fakültesi online sınav tarihleri belli oldu

Anadolu Üniversitesi'nde açıktan okuyan öğrencilerin merakla beklediği online sınav tarihleri belli oldu. Anadolu Üniversitesi, 2. ve 6. yarıyıl derslerinin sınavlarının 29-30-31 Mayıs tarihlerinde, 4. ve 8. yarıyıl derslerinin sınavlarının ise 5-6-7 Haziran tarihlerinde online olarak yapılacağını bildirdi.

Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, "Açık öğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) ortamda 29-30-31 Mayıs ve 5-6-7 Haziran tarihlerinde yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Final sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci giriş bilgileri ile öğrenebilecek.

Aldığı derslerden yeterli kredi ve geçer nota ulaşamayan öğrenciler ise yaz okuluna devam edecek. Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre yaz okulu sınavları ise 8 Ağustos 2021 günü yapılacak.

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