Açık Öğretim Fakültesi kayıt, kayıt yenileme, ders ve sınav tarihleri
AÖF 2020 ve 2021 eğitim öğretim yılı takvimi belli yayınlandı. Buna göre AÖF öğrencilerinin 2021 yılı içerisindeki sınav tarihleri, ders seçim tarihleri ve kayıt tarihleri gibi detayları belli oldu. İşte Açık Öğretim Fakültesi kayıt, kayıt yenileme, ders ve sınav tarihleri...
AÖF 2020 ve 2021 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu. Öğrencilerin yeni dönem vize, final ve büt tarihleri netleşti.
AÖF 2020 ve 2021 eğitim öğretim yılı takvimi
2021 Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi kayıt, kayıt yenileme, ders ve sınav tarihleri aşağıdaki gibidir;
01 Ocak 2021 Yılbaşı Tatili
04-08 Ocak 2021 Bütün Ara Sınavlar için Mazeret Sınavları
04-08 Ocak 2021 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Son Modül Sınavları (Eczacılık Fakültesi)
08 Ocak 2021 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Derslerin Bitimi (Eczacılık Fakültesi)
08 Ocak 2021 Derslerin Bitimi
11-14 Ocak 2021 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Bütün Ara ve Modül Sınavları için Mazeret Sınavları (Eczacılık Fakültesi)
14 Ocak 2021 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Dönem İçi Notlarının Teslimi için Son Tarih (Eczacılık Fakültesi)
11-23 Ocak 2021 Dönem Sonu Sınavları (16-17 Ocak 2021 Açıköğretim-İktisat-İşletme Fakülteleri Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı)
15-27 Ocak 2021 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Dönem Sonu Sınavları (Eczacılık Fakültesi)
22 Ocak 2021 Derslerin Bitimi (Yabancı Diller Yüksekokulu)
25-27 Ocak 2021 Dönem Sonu Sınavları (Yabancı Diller Yüksekokulu)
26 Ocak 2021 Dönem Sonu Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih
28 Ocak 2021 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Dönem Sonu Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih (Eczacılık Fakültesi)
28-29 Ocak 2021 Mazeret Sınavları (Yabancı Diller Yüksekokulu)
29 Ocak-03 Şubat 2021 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Bütünleme Sınavları (Eczacılık Fakültesi)
29 Ocak-03 Şubat 2021 Bütünleme Sınavları/Bütünleme Sınav Hakkı Olmayan Dersler için Dönem Sonu Mazeret Sınavları
01-03 Şubat 2021 Yabancı Dil Yeterlik Sınavı (Yabancı Diller Yüksekokulu)
05 Şubat 2021 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Bütünleme Sınavları Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih (Eczacılık Fakültesi)
05 Şubat 2021 Bütünleme Sınavları Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih/Bütünleme Sınav Hakkı Olmayan Dersler için Dönem Sonu Mazeret Sınavı Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih
10-12 Şubat 2021 Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Bütünleme (Güz Dönemi Sonunda Yeterlik Sınavına Girmek için Gerekli Önkoşulları Sağlayıp Yeterlik Sınavından Başarısız Olan Öğrenciler için)
TELAFİ
28 Ekim 2020 Çarşamba gününün telafisi / 31 Ekim 2020 Cumartesi
29 Ekim 2020 Perşembe gününün telafisi / 14 Kasım 2020 Cumartesi
01 Ocak 2021 Cuma gününün telafisi / 02 Ocak 2021 Cumartesi
EK SINAVLAR
08-12 Şubat 2021 Ön Lisans Programları için Ek Sınavlar
BAHAR DÖNEMİ
04‒28 Ocak 2021 Lisansüstü Programlara Giriş için Başvuru
15 Ocak 2021 Lisansüstü Programlara Yatay Geçiş Başvurusu için Son Tarih
22 Ocak 2021 Lisansüstü Programlara Yatay Geçişe Kabullerin İlanı
25-29 Ocak 2021 Lisansüstü Programlara Yatay Geçiş Kayıt
26 Ocak 2021 Diğer Yükseköğretim Kurumu Ön Lisans/Lisans Öğrencilerinin Özel Öğrencilik Başvurusu için Son Tarih
29 Ocak 2021 Lisans Programlarına Yandal; Ön Lisans/Lisans Programlarına Çift Anadal, Kurum İçi Yatay Geçiş, Merkezî Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş; Ön Lisans Programlarına Kurum Dışı Yatay Geçiş Başvurularının Kabulü için Son Tarih
30 Ocak 2021 Lisansüstü Programlara Kabullerin İlanı için Son Tarih
01-05 Şubat 2021 Lisansüstü Programlara Yeni Kayıt
02 Şubat 2021 Lisans Programları Yandal; Ön Lisans/Lisans Programlarına Çift Anadal, Kurum İçi Yatay Geçiş, Merkezî Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş; Ön Lisans Programlarına Kurum Dışı Yatay Geçiş için Asıl ve Yedek Aday Listelerinin İlanı
03-05 Şubat 2021 Lisans Programları Yandal; Ön Lisans/Lisans Programlarına Çift Anadal, Kurum İçi Yatay Geçiş, Merkezî Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş; Ön Lisans Programlarına Kurum Dışı Yatay Geçiş için Asıl Aday Kayıtları
08-12 Şubat 2021 Lisansüstü Programlarda Kayıt Yenileme/Lisansüstü Programlarda Açık Kalan Kontenjanlara Yedek Kayıt
08-12 Şubat 2021 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Kayıt Yenileme ve Kayıt Onayı (Eczacılık Fakültesi)
08-12 Şubat 2021 Kayıt Yenileme ve Kayıt Onayı
09 Şubat 2021 Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı
10-11 Şubat 2021 Lisans Programları Yandal; Ön Lisans/Lisans Programlarına Çift Anadal, Kurum İçi Yatay Geçiş; Ön Lisans Programlarına Kurum Dışı Yatay Geçiş Yedek Aday Kayıtları
10‒12 Şubat 2021 Yabancı Dil Yeterlik Sınavı
15 Şubat 2021 Derslerin Başlangıcı
15 Şubat 2021 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Derslerin Başlangıcı (Eczacılık Fakültesi)
15 Şubat 2021 Zorunlu Yabancı Dil Derslerinden Muafiyet Başvurusu için Son Tarih (Öğrenimine devam eden öğrenciler için)
15-19 Şubat 2021 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Ekle‒Sil Haftası (Eczacılık Fakültesi)
15-19 Şubat 2021 Ekle‒Sil Haftası
17 Şubat 2021 Zorunlu Yabancı Dil Derslerinden Muafiyet Sınavı
12 Mart 2021 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Dersten Çekilmek için Son Tarih (Eczacılık Fakültesi)
12 Mart 2021 Dersten Çekilmek için Son Tarih (Ön Lisans ve lisans öğrencileri için)
15-20 Mart 2021 I. Ara Sınavlar (İki ara sınav yapan birimler için)
29 Mart-03 Nisan 2021 Ara Sınavlar (Tek ara sınav yapan birimler için) (1 Hafta)
29 Mart-09 Nisan 2021 Ara Sınavlar (Tek ara sınav yapan birimler için) (2 Hafta) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Hukuk Fakültesi / Eczacılık Fakültesi / Turizm Fakültesi / Eskişehir Meslek Yüksekokulu / Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Devlet Konservatuvarı)
29 Mart-09 Nisan 2021 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Ara Sınavlar (Mesleki Seçmeli Dersler için) (Eczacılık Fakültesi)
12-16 Nisan 2021 Ara Sınavlar (Yabancı Diller Yüksekokulu)
23 Nisan 2021 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tatili
26-30 Nisan 2021 II. Ara Sınavlar (İki ara sınav yapan birimler için)
06-11 Mayıs 2021 Bütün Ara Sınavlar için Mazeret Sınavları
12‒15 Mayıs 2021 Ramazan Bayramı Tatili
19 Mayıs 2021 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Tatili
21 Mayıs 2021 Derslerin Bitimi
24‒28 Mayıs 2021 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Son Modül Sınavları (Eczacılık Fakültesi)
24 Mayıs-05 Haziran 2021 Dönem Sonu Sınavları (29-30 Mayıs 2021 Açıköğretim-İktisat-İşletme Fakülteleri Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı)
28 Mayıs 2021 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Derslerin Bitimi
31 Mayıs - 03 Haziran 2021 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Bütün Ara ve Modül Sınavları için Mazeret Sınavları (Eczacılık Fakültesi)
03 Haziran 2021 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Dönem İçi Notlarının Teslimi için Son Tarih (Eczacılık Fakültesi)
04-16 Haziran 2021 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Dönem Sonu Sınavları (Eczacılık Fakültesi)
08 Haziran 2021 Dönem Sonu Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih
11 Haziran 2021 Derslerin Bitimi (Yabancı Diller Yüksekokulu)
11-16 Haziran 2021 Bütünleme Sınavları/Bütünleme Sınav Hakkı Olmayan Dersler için Dönem Sonu Mazeret Sınavları
14-16 Haziran 2021 Dönem Sonu Sınavları (Yabancı Diller Yüksekokulu)
17 Haziran 2021 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Dönem Sonu Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih (Eczacılık Fakültesi)
17-18 Haziran 2021 Mazeret Sınavları (Yabancı Diller Yüksekokulu)
18 Haziran 2021 Bütünleme Sınavları Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih/Bütünleme Sınav Hakkı Olmayan Dersler için Dönem Sonu Mazeret Sınavı Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih
18-23 Haziran 2021 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Bütünleme Sınavları (Eczacılık Fakültesi)
21-23 Haziran 2021 Yabancı Dil Yeterlik Sınavı (Bahar Dönemi Sonunda Yeterlik Sınavına Girmek için Gerekli Önkoşulları Sağlayan Öğrenciler için)
24 Haziran 2021 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Bütünleme Sınavları Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih (Eczacılık Fakültesi)
25 Haziran 2021 Yaz Okulu Açılmayan Birimlerde Tek Ders Sınavı Başvurusu için Son Tarih
28 Haziran 2021 Tek Ders Sınavı
28-30 Haziran 2021 Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Bütünleme (Bahar Dönemi Sonunda Yeterlik Sınavına Girmek için Gerekli Önkoşulları Sağlayıp Yeterlik Sınavından Başarısız Olan Öğrenciler için)
30 Haziran 2021 Tek Ders Sınavı Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih
TELAFİ
23 Nisan 2021 Cuma gününün telafisi / 06 Mart 2021 Cumartesi
12 Mayıs 2021 Çarşamba gününün telafisi / 13 Mart 2021 Cumartesi
13 Mayıs 2021 Perşembe gününün telafisi / 27 Mart 2021 Cumartesi
14 Mayıs 2021 Cuma gününün telafisi / 17 Nisan 2021 Cumartesi
19 Mayıs 2021 Çarşamba gününün telafisi / 24 Nisan 2021 Cumartesi
YAZ OKULU
01-04 Temmuz 2021 Kayıt Yenileme
05 Temmuz 2021 Derslerin Başlangıcı
15 Temmuz 2021 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Tatili
19‒23 Temmuz 2021 Kurban Bayramı Tatili
20 Ağustos 2021 Derslerin Bitimi
23-27 Ağustos 2021 Yaz Okulu Sonu Sınavları
31 Ağustos 2021 Yaz Okulu Sonu Sınavları Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih
06-08 Eylül 2021 Yaz Okulu Sonu Mazeret Sınavları
09 Eylül 2021 Yaz Okulu Sonu Mazeret Sınavı Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih
13 Eylül 2021 Yaz Okulu Açılan Birimlerde Tek Ders Sınavı Başvurusu için Son Tarih
15 Eylül 2021 Tek Ders Sınavı
17 Eylül 2021 Tek Ders Sınavı Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih
TELAFİ
15 Temmuz 2021 Perşembe gününün telafisi / 10 Temmuz 2021 Cumartesi
19 Temmuz 2021 Pazartesi gününün telafisi / 17 Temmuz 2021 Cumartesi
20 Temmuz 2021 Salı gününün telafisi / 24 Temmuz 2021 Cumartesi
21 Temmuz 2021 Çarşamba gününün telafisi / 31 Temmuz 2021 Cumartesi
22 Temmuz 2021 Perşembe gününün telafisi / 07 Ağustos 2021 Cumartesi
23 Temmuz 2021 Cuma gününün telafisi / 14 Ağustos 2021 Cumartesi
EK SINAVLAR
20 Eylül - 02 Ekim 2021 Ön Lisans ve Lisans Programları için Ek Sınavlar