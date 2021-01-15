AÖF 2020 ve 2021 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu. Öğrencilerin yeni dönem vize, final ve büt tarihleri netleşti.

AÖF 2020 ve 2021 eğitim öğretim yılı takvimi

2021 Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi kayıt, kayıt yenileme, ders ve sınav tarihleri aşağıdaki gibidir;

01 Ocak 2021 Yılbaşı Tatili

04-08 Ocak 2021 Bütün Ara Sınavlar için Mazeret Sınavları

04-08 Ocak 2021 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Son Modül Sınavları (Eczacılık Fakültesi)

08 Ocak 2021 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Derslerin Bitimi (Eczacılık Fakültesi)

08 Ocak 2021 Derslerin Bitimi

11-14 Ocak 2021 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Bütün Ara ve Modül Sınavları için Mazeret Sınavları (Eczacılık Fakültesi)

14 Ocak 2021 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Dönem İçi Notlarının Teslimi için Son Tarih (Eczacılık Fakültesi)

11-23 Ocak 2021 Dönem Sonu Sınavları (16-17 Ocak 2021 Açıköğretim-İktisat-İşletme Fakülteleri Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı)

15-27 Ocak 2021 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Dönem Sonu Sınavları (Eczacılık Fakültesi)

22 Ocak 2021 Derslerin Bitimi (Yabancı Diller Yüksekokulu)

25-27 Ocak 2021 Dönem Sonu Sınavları (Yabancı Diller Yüksekokulu)

26 Ocak 2021 Dönem Sonu Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih

28 Ocak 2021 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Dönem Sonu Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih (Eczacılık Fakültesi)

28-29 Ocak 2021 Mazeret Sınavları (Yabancı Diller Yüksekokulu)

29 Ocak-03 Şubat 2021 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Bütünleme Sınavları (Eczacılık Fakültesi)

29 Ocak-03 Şubat 2021 Bütünleme Sınavları/Bütünleme Sınav Hakkı Olmayan Dersler için Dönem Sonu Mazeret Sınavları

01-03 Şubat 2021 Yabancı Dil Yeterlik Sınavı (Yabancı Diller Yüksekokulu)

05 Şubat 2021 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Bütünleme Sınavları Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih (Eczacılık Fakültesi)

05 Şubat 2021 Bütünleme Sınavları Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih/Bütünleme Sınav Hakkı Olmayan Dersler için Dönem Sonu Mazeret Sınavı Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih

10-12 Şubat 2021 Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Bütünleme (Güz Dönemi Sonunda Yeterlik Sınavına Girmek için Gerekli Önkoşulları Sağlayıp Yeterlik Sınavından Başarısız Olan Öğrenciler için)

TELAFİ

28 Ekim 2020 Çarşamba gününün telafisi / 31 Ekim 2020 Cumartesi

29 Ekim 2020 Perşembe gününün telafisi / 14 Kasım 2020 Cumartesi

01 Ocak 2021 Cuma gününün telafisi / 02 Ocak 2021 Cumartesi

EK SINAVLAR

08-12 Şubat 2021 Ön Lisans Programları için Ek Sınavlar

BAHAR DÖNEMİ

04‒28 Ocak 2021 Lisansüstü Programlara Giriş için Başvuru

15 Ocak 2021 Lisansüstü Programlara Yatay Geçiş Başvurusu için Son Tarih

22 Ocak 2021 Lisansüstü Programlara Yatay Geçişe Kabullerin İlanı

25-29 Ocak 2021 Lisansüstü Programlara Yatay Geçiş Kayıt

26 Ocak 2021 Diğer Yükseköğretim Kurumu Ön Lisans/Lisans Öğrencilerinin Özel Öğrencilik Başvurusu için Son Tarih

29 Ocak 2021 Lisans Programlarına Yandal; Ön Lisans/Lisans Programlarına Çift Anadal, Kurum İçi Yatay Geçiş, Merkezî Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş; Ön Lisans Programlarına Kurum Dışı Yatay Geçiş Başvurularının Kabulü için Son Tarih

30 Ocak 2021 Lisansüstü Programlara Kabullerin İlanı için Son Tarih

01-05 Şubat 2021 Lisansüstü Programlara Yeni Kayıt

02 Şubat 2021 Lisans Programları Yandal; Ön Lisans/Lisans Programlarına Çift Anadal, Kurum İçi Yatay Geçiş, Merkezî Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş; Ön Lisans Programlarına Kurum Dışı Yatay Geçiş için Asıl ve Yedek Aday Listelerinin İlanı

03-05 Şubat 2021 Lisans Programları Yandal; Ön Lisans/Lisans Programlarına Çift Anadal, Kurum İçi Yatay Geçiş, Merkezî Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş; Ön Lisans Programlarına Kurum Dışı Yatay Geçiş için Asıl Aday Kayıtları

08-12 Şubat 2021 Lisansüstü Programlarda Kayıt Yenileme/Lisansüstü Programlarda Açık Kalan Kontenjanlara Yedek Kayıt

08-12 Şubat 2021 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Kayıt Yenileme ve Kayıt Onayı (Eczacılık Fakültesi)

08-12 Şubat 2021 Kayıt Yenileme ve Kayıt Onayı

09 Şubat 2021 Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı

10-11 Şubat 2021 Lisans Programları Yandal; Ön Lisans/Lisans Programlarına Çift Anadal, Kurum İçi Yatay Geçiş; Ön Lisans Programlarına Kurum Dışı Yatay Geçiş Yedek Aday Kayıtları

10‒12 Şubat 2021 Yabancı Dil Yeterlik Sınavı

15 Şubat 2021 Derslerin Başlangıcı

15 Şubat 2021 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Derslerin Başlangıcı (Eczacılık Fakültesi)

15 Şubat 2021 Zorunlu Yabancı Dil Derslerinden Muafiyet Başvurusu için Son Tarih (Öğrenimine devam eden öğrenciler için)

15-19 Şubat 2021 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Ekle‒Sil Haftası (Eczacılık Fakültesi)

15-19 Şubat 2021 Ekle‒Sil Haftası

17 Şubat 2021 Zorunlu Yabancı Dil Derslerinden Muafiyet Sınavı

12 Mart 2021 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Dersten Çekilmek için Son Tarih (Eczacılık Fakültesi)

12 Mart 2021 Dersten Çekilmek için Son Tarih (Ön Lisans ve lisans öğrencileri için)

15-20 Mart 2021 I. Ara Sınavlar (İki ara sınav yapan birimler için)

29 Mart-03 Nisan 2021 Ara Sınavlar (Tek ara sınav yapan birimler için) (1 Hafta)

29 Mart-09 Nisan 2021 Ara Sınavlar (Tek ara sınav yapan birimler için) (2 Hafta) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Hukuk Fakültesi / Eczacılık Fakültesi / Turizm Fakültesi / Eskişehir Meslek Yüksekokulu / Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Devlet Konservatuvarı)

29 Mart-09 Nisan 2021 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Ara Sınavlar (Mesleki Seçmeli Dersler için) (Eczacılık Fakültesi)

12-16 Nisan 2021 Ara Sınavlar (Yabancı Diller Yüksekokulu)

23 Nisan 2021 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tatili

26-30 Nisan 2021 II. Ara Sınavlar (İki ara sınav yapan birimler için)

06-11 Mayıs 2021 Bütün Ara Sınavlar için Mazeret Sınavları

12‒15 Mayıs 2021 Ramazan Bayramı Tatili

19 Mayıs 2021 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Tatili

21 Mayıs 2021 Derslerin Bitimi

24‒28 Mayıs 2021 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Son Modül Sınavları (Eczacılık Fakültesi)

24 Mayıs-05 Haziran 2021 Dönem Sonu Sınavları (29-30 Mayıs 2021 Açıköğretim-İktisat-İşletme Fakülteleri Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı)

28 Mayıs 2021 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Derslerin Bitimi

31 Mayıs - 03 Haziran 2021 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Bütün Ara ve Modül Sınavları için Mazeret Sınavları (Eczacılık Fakültesi)

03 Haziran 2021 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Dönem İçi Notlarının Teslimi için Son Tarih (Eczacılık Fakültesi)

04-16 Haziran 2021 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Dönem Sonu Sınavları (Eczacılık Fakültesi)

08 Haziran 2021 Dönem Sonu Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih

11 Haziran 2021 Derslerin Bitimi (Yabancı Diller Yüksekokulu)

11-16 Haziran 2021 Bütünleme Sınavları/Bütünleme Sınav Hakkı Olmayan Dersler için Dönem Sonu Mazeret Sınavları

14-16 Haziran 2021 Dönem Sonu Sınavları (Yabancı Diller Yüksekokulu)

17 Haziran 2021 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Dönem Sonu Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih (Eczacılık Fakültesi)

17-18 Haziran 2021 Mazeret Sınavları (Yabancı Diller Yüksekokulu)

18 Haziran 2021 Bütünleme Sınavları Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih/Bütünleme Sınav Hakkı Olmayan Dersler için Dönem Sonu Mazeret Sınavı Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih

18-23 Haziran 2021 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Bütünleme Sınavları (Eczacılık Fakültesi)

21-23 Haziran 2021 Yabancı Dil Yeterlik Sınavı (Bahar Dönemi Sonunda Yeterlik Sınavına Girmek için Gerekli Önkoşulları Sağlayan Öğrenciler için)

24 Haziran 2021 Modüler Eğitim Programı Uygulayan Birimlerde Bütünleme Sınavları Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih (Eczacılık Fakültesi)

25 Haziran 2021 Yaz Okulu Açılmayan Birimlerde Tek Ders Sınavı Başvurusu için Son Tarih

28 Haziran 2021 Tek Ders Sınavı

28-30 Haziran 2021 Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Bütünleme (Bahar Dönemi Sonunda Yeterlik Sınavına Girmek için Gerekli Önkoşulları Sağlayıp Yeterlik Sınavından Başarısız Olan Öğrenciler için)

30 Haziran 2021 Tek Ders Sınavı Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih

TELAFİ

23 Nisan 2021 Cuma gününün telafisi / 06 Mart 2021 Cumartesi

12 Mayıs 2021 Çarşamba gününün telafisi / 13 Mart 2021 Cumartesi

13 Mayıs 2021 Perşembe gününün telafisi / 27 Mart 2021 Cumartesi

14 Mayıs 2021 Cuma gününün telafisi / 17 Nisan 2021 Cumartesi

19 Mayıs 2021 Çarşamba gününün telafisi / 24 Nisan 2021 Cumartesi

YAZ OKULU

01-04 Temmuz 2021 Kayıt Yenileme

05 Temmuz 2021 Derslerin Başlangıcı

15 Temmuz 2021 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Tatili

19‒23 Temmuz 2021 Kurban Bayramı Tatili

20 Ağustos 2021 Derslerin Bitimi

23-27 Ağustos 2021 Yaz Okulu Sonu Sınavları

31 Ağustos 2021 Yaz Okulu Sonu Sınavları Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih

06-08 Eylül 2021 Yaz Okulu Sonu Mazeret Sınavları

09 Eylül 2021 Yaz Okulu Sonu Mazeret Sınavı Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih

13 Eylül 2021 Yaz Okulu Açılan Birimlerde Tek Ders Sınavı Başvurusu için Son Tarih

15 Eylül 2021 Tek Ders Sınavı

17 Eylül 2021 Tek Ders Sınavı Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih

TELAFİ

15 Temmuz 2021 Perşembe gününün telafisi / 10 Temmuz 2021 Cumartesi

19 Temmuz 2021 Pazartesi gününün telafisi / 17 Temmuz 2021 Cumartesi

20 Temmuz 2021 Salı gününün telafisi / 24 Temmuz 2021 Cumartesi

21 Temmuz 2021 Çarşamba gününün telafisi / 31 Temmuz 2021 Cumartesi

22 Temmuz 2021 Perşembe gününün telafisi / 07 Ağustos 2021 Cumartesi

23 Temmuz 2021 Cuma gününün telafisi / 14 Ağustos 2021 Cumartesi

EK SINAVLAR

20 Eylül - 02 Ekim 2021 Ön Lisans ve Lisans Programları için Ek Sınavlar