Açık öğretim çevrimiçi sınavları ne zaman? AÖL çevrimiçi sınav sonuçları MEB

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lise (AÖL) okuyan öğrencileri merakla beklediği 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem ve 2. dönem sınavlarına ilişkin tarihleri açıkladı.

AÖO ve AÖL birinci dönem sınavları ne zaman?

Açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları 25 Şubat'ta başlayacak ve 1 Mart saat 23.59'a kadar çevrim içi yapılacak.

Açık öğreti lise ikinci dönem sınav tarihleri

MEB AÖO ve AÖL ikinci dönem sınav tarihleri de açıklandı. MEB açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi birinci dönem sınavlarında olduğu gibi AÖO ve AÖL ikinci dönem sınavları da çevrim içi olarak yapılacak. Açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem sınavları ise 25 Mart'ta başlayacak ve 29 Mart saat 23.59'a kadar çevrim içi düzenlenecek. Bu tarihler arasında çeşitli nedenlerle sınava katılamayanlar için çevrim içi sınav sistemi yine bir gün açılacak.

AÖO ve AÖL çevrimiçi sınavı nereden yapılacak?

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenecek çevrim içi sınavlara, açık öğretim okulları öğrencileri, Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi'nin "http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" internet adresinden öğrenci numaraları ve şifreleriyle katılabilecek.