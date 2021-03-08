Açık öğretim askerlik ertelemesi nasıl yapılır? Açık öğretim lisesi askerlik tecil için gerekli belgeler

AÖL sına tarihleri. Açık Öğretim Lisesi 2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem sınavı 25 Şubat 2021 tarihinden itibaren yapıldı. AÖL 2. dönem sınavları da 25 Mart’ta yapılacak. Peki Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açık öğretim askerli ertelemesi nasıl yapılır?

Açık lise askerlik ertelemesi nasıl yapılır?

Öğrencilerimizin Askerlik erteleme iş ve işlemleri 30813 sayılı ve 26 Haziran 2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 25/06/2019 tarihli ve 7179 nolu Askerlik Kanunu’na göre yapılmaktadır. Askerlik çağındaki öğrencilerimiz halk eğitimi merkezi müdürlüğünden alacakları onaylı “Ek-C 2” formuyla askerlik şubelerine tecil (erteleme) başvurusunda bulunabilirler. Öğrencilerimizden 12 dönem okuma hakkını kullananlar Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği'nin 26. Maddesi gereğince, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bununla birlikte, öğrencilikleri devam eder.

Açık öğretim askerlik tecil için gerekli belgeler neler?

Öğrencilik durumu “Aktif”, “Donuk” ve “Silik” konumdaki öğrencilere Ek.C2 belgesi düzenlenebilir. Ancak belgenin kabulü ve askerliğin ertelemesi Askerlik Şubelerinin sorumluluğundadır. Açık öğretim lisesi öğrenci durum belgesi (C2) sorgulama yapmak için tıklayın

Açık öğretim lisesi (AÖL) mezuniyet şartları nelerdir?

Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri olması,

Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım/Türk Dili ve

Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.

AÖL sınavları nasıl yapılır?

Sınav internet üzerinden çevrim içi olarak, Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılacaktır.

AÖL not hesaplama nasıl yapılır?

Açık Öğretim Lisesi sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır. Sınavlarda;

Her dersten 20 soru sorulmaktadır.

Her soru 4 seçeneklidir.

Her doğru cevabın değeri 5 puandır.

Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez (götürmez).

Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılır.