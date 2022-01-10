Eğitim hayatlarını açık öğretim lisesinde sürdürenler 2.dönem sınavlarının tarihini ve nerede yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖL sınavları yüz yüze mi olacak?

Açık lise sınavları yüz yüze mi online mi? AÖL sınavı nasıl olacak?

Açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi ikinci dönem sınavları 2022 yılı Mart ayında yapılacak. 1.dönemde olduğu gibi ikinci dönem sınavları da online yapılacak.

Konu hakkında yapılan açıklamada, "Açık Öğretim Lisesinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı II. Dönem sınavı Sınav Uygulama Takvimi ne göre e-Sınav olarak yapılacaktır. Buna göre e-Sınava katılacak öğrencilerimiz Bakanlığımızca belirlenecek binaların e-Sınav salonlarında, bilgisayar ortamında, gözetmen öğretmenler ve kamera gözetiminde oturumlar halinde sınavlara katılacaklardır. (Ehliyet sınavlarında olduğu gibi)” denildi.