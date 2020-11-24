Açık lise sınavları ne zaman yapılacak? AÖL birinci dönem sınav tarihi

Artan korona vakaları nedeniyle yeni kısıtlamalar hayata geçirildi. Buna göre, 4 Ocak’a kadar yüz yüze eğitime ara verildi. Hafta sonları 10 ile 20 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı geldi. Yeni tedbirlerle birlikte AÖL sınavına girecek adaylar, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavının ertelenip ertelenmeyeceğini merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığından açık lise sınavına ilişkin açıklama geldi.

Açık lise (AÖL) sınavları ne zaman yapılacak?

2020 AÖL sınavı ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurslarda birebir yapılan uygulama eğitimleri yüz yüze eğitim devam edilebilecek. Yazıda, açıköğretim sınavlarının planlandığı gibi 5-6 Aralık'ta yapılacağı da belirtildi.

2020 AÖL sınav giriş belgesi açıklandı mı?

2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü erişime açılacak. AÖL sınav yerleri AÖL. gov.tr adresinden öğrenci şifre ve T.C kimlik numarasıyla öğrenilecek.