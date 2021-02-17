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Eğitim Açık lise sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?
Eğitim

Açık lise sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?

AÖL sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak? Açık Öğretim Lisesi öğrencileri 2020-2021 Yılının eğitim dönemi ile ilgili araştırmalara geçiyor. AÖL kayıt yenileme ve AÖL sınav tarihleri yoğun ilgi görüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi'nin kayıt yenileme ve sınav tarihleri belirlendi. 2021 Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınav tarihleri...

Yeniakit Publisher
2021-02-17 21:25:00 -
Açık lise sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?

AÖL öğrencisi tüm öğrencilerin merakla araştırdığı AÖL 1. dönem sınavlarıyla ilgili beklenen açıklamalar gedli. Açık lise sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?

AÖL sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak?

Takvime göre, Açık öğretim kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları, 25.02.2021 (saat 09.30’dan) - 01.03.2021 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında gerçekleşecek.

AÖL sınavları online mı yapılacak?

AÖL sınavları çevrimiçi (online) olarak, 25 Şubat 2021 Perşembe günü başlayıp 01 Mart 2021 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar yapılacaktır.

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