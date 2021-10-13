  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Milli projeler için kuruluyor! Tarih verildi… Türkiye’de ilk olacak

Bakan Dönmez'den doğal gaz açıklaması

Kokuşmuş magazin dünyasını karıştıran 'rehin' olayı

En az 1 milyon kişiye ihtiyaç var! Maaşlar 7 bin TL’den başlıyor

Neresinden bakarsanız kepazelik! Başörtülü kadından sapkınlara meşale hizmeti (!)

Ekrem'in yeni hizmeti: Üstü açık metrobüs! Vatandaş bu gidişle metrobüste de şemsiye tutacak!

NASA’nın uzaylı yaşama dair kanıt bulduk iddiasından sonra bomba gibi bir açıklama daha geldi! Dünyanın en güçlü radyo anteni, Güneş Sistemi'nin dışından gelen yeni sinyaller keşfetti

Gardiyandan şok sözler: Kendi etini cezvede pişirip yedi

Yalan için maaşa bağlanan Murat Ongun'un KYK algısı görüntülerle çöktü

Cinayetleri işle Müslümanı suçla
Eğitim Açık lise sınavları ne zaman? AÖL sınavları yüz yüze mi?
Eğitim

Açık lise sınavları ne zaman? AÖL sınavları yüz yüze mi?

AÖL sınavları ne zaman? Eğitim hayatlarına açık öğretim lisesinde devam edenler 1.dönem sınavların ne zaman gerçekleşeceğini araştırmaya başladı. Peki, AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı?

Yeniakit Publisher
2021-10-13 19:09:00 -
Açık lise sınavları ne zaman? AÖL sınavları yüz yüze mi?

Açık öğretim lisesi öğrencileri 1.dönem sınav tarihlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınavları online mı? AÖL 1.dönem sınavları yüz yüze mi?

Açık lise sınavları ne zaman? AÖL sınavları yüz yüze mi?

Milli Eğitim Bakanlığı açık öğretim lisesi sınav tarihlerini belirledi. Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ile Açık Öğretim Ortaokulu, 1. Dönem Sınavı 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek.

Koronavirüs salgını sebebiyle son bir buçuk yıldır pek çok sınav çevrimiçi yani online olarak yapıldı. AÖL öğrencileri bu sene de sınavların online olup olmayacağını merak ediyor. 4-5 Aralık'ta yapılacak olan sınavların yüz yüze gerçekleşmesi bekleniyor. Konu hakkında yeni bir açıklama yapıldığı takdirde haberlerimizde yer vereceğiz. Öte yandan öğrenciler 1 Aralık itibariyle sınav merkezlerini öğrenebilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'nin anketçisi, ABD'nin 'muhalefet' ve 'Erdoğan' planını açıkladı
Siyaset

CHP'nin anketçisi, ABD'nin 'muhalefet' ve 'Erdoğan' planını açıkladı

Araştırmacı Hakan Bayrakçı, ABD'nin AK Parti hükümetini devirmek istediğini, planlarını daha rahat uygulayabilmek için muhalefeti iktidara g..
ABD'den Türkiye çıkışı: Saldırıları kınıyoruz
Dünya

ABD'den Türkiye çıkışı: Saldırıları kınıyoruz

Türkiye sınırındaki teröristlere askeri teçhizat yardımı yapan ABD, kendi beslediği teröristlerin Türkiye'ye yaptığı saldırıları kınadı. ABD..
Kokuşmuş magazin dünyasını karıştıran 'rehin' olayı
Gündem

Kokuşmuş magazin dünyasını karıştıran 'rehin' olayı

Sanatçı Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık, Kadıköy’deki ‘kaynak saç’ borcunu ödeyeceğini belirterek kuaför dükkanına rehin olarak bıraktıkları..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay