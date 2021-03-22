Açık lise sınavları ne zaman? AÖL 2. dönem sınavı ne zaman olacak? MEB AÖL 2021-2 sınav tarihi

AÖL için sınav tarihleri belli oldu. MEB Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık öğretim kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları için online sınav sistemi 25.02.2021 (saat 09.30'dan) - 01.03.2021 (saat 23.59'a kadar) tarihleri arasında yapılmıştı. AÖL 1. dönem sınavının tamamlanmasından sonra AÖL’de okuyan binlerce öğrenci şimdi AÖL 2. dönem sınav tarihini merak ediyor.

Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz haftalarda AÖL sınavları ile ilgili açıklama yapmıştı. 'Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz.' ifadelerini kullanan Selçuk, "1. dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, 2. dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak." demişti.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan şu açıklamayı yapmıştı:"Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, II. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum."

AÖL 2. dönem sınavları online mi yapılacak?

AÖL sınavları çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilecek. Açık Öğretim Okulları’nda okuyan öğrenciler, sınavlara Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapacak. Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklar. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.