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Eğitim Açık lise sınava giremeyenler ne yapacak? AÖL yeni sınav hakkı son dakika
Eğitim

Açık lise sınava giremeyenler ne yapacak? AÖL yeni sınav hakkı son dakika

AÖO yeni sınav hakkı var mı? Eğitim hayatlarına açıköğretim ortaokulu ve lisesinde devam eden ve 20 Ağustos'ta sınavlara giremeyenler yeni bir sınav hakkı olup olmayacağını araştırıyor. Peki, AÖL yeni sınavlar ne zaman? Açıköğretim ortaokulu sınavları hangi gün?

Yeniakit Publisher
2021-08-21 16:26:00 -
Açık lise sınava giremeyenler ne yapacak? AÖL yeni sınav hakkı son dakika

Ülkemizde meydana gelen orman yangınları ve sel felaketleri sebebiyle pek çok öğrenci açık öğretim ortaokul ve açık öğretim lisesi öğrencileri sınavlarına giremedi. Bu sebeple öğrenciler yeni bir sınav haklarının olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, açık öğretim yeni sınav hakkı var mı?

Açık lise sınava giremeyenler ne yapacak? AÖL yeni sınav hakkı son dakika

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yazılı açıklamasında, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı açık öğretim kurumları öğrencilerinin kayıt yenileme işlemlerinin 13 Ağustos'ta tamamlandığını ve öğrencilerin 16-20 Ağustos'ta çevrim içi sınavlara katıldığını hatırlattı.

Ancak yangın ve sel felaketleri nedeniyle öğrencilerden bir kısmının kayıtlarını yenileyemediklerini, bir kısmının da kayıt yaptırdıkları halde sınava giremediklerini belirten Özer, şunları kaydetti:

"Afet bölgelerindeki il milli eğitim müdürlerimiz ve yöneticilerimizle sürekli temas halindeyiz. İl milli eğitim müdürlerimiz, sınava katılamayan öğrencilerin mağduriyetlerini bana ilettiler. Bunun üzerine hem bu öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi hem de ülke genelinde sınava katılamayan diğer öğrencilere tekrar fırsat sağlamak için bu öğrencilerimize yeni bir sınav hakkı tanıma kararı aldık. Bu çerçevede, ülke genelinde 23-24 Ağustos'ta ek sınav için kayıtlar yeniden açılacak ve çevrim içi ek sınav 27 Ağustos saat 09.30'dan 29 Ağustos saat 23.59'a kadar yapılacak. Öğrencilerimize hayırlı olsun."

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