  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Açık lise okuyan askerlik tecil ettirebilir mi? AÖL Açık lise askerlik tecil yaşı nedir?
Eğitim

Açık lise okuyan askerlik tecil ettirebilir mi? AÖL Açık lise askerlik tecil yaşı nedir?

AÖL okuyan askerliği tecil ettirebilir mi? Eğitim hayatlarını açık öğretim lisesinde sürdüren öğrenciler, askerlik tecil haklarının olup olmadığını araştırıyor. Peki, AÖL askerlik tecil yaşı ne?

Yeniakit Publisher
2021-11-13 16:48:00 -
Açık lise okuyan askerlik tecil ettirebilir mi? AÖL Açık lise askerlik tecil yaşı nedir?

Eğitim hayatlarını çeşitli sebeplerden dolayın açık lisede sürdürenler, askerlik tecil hakları olup olmadığını merak ediyor. AÖL okuyanlar askerlik tecili yapabilir mi?

Açık lise okuyan askerlik tecil ettirebilir mi? AÖL Açık lise askerlik tecil yaşı nedir?

AÖL öğrencilerinin askerlik tecil hakları bulunuyor.

Konu hakkında yapılan açıklamada, "Askerlik kanununda (1111 - 35 /c) yapılan değişiklikle Açık öğretim Lisesi öğrencilerine askerlik tecil (erteleme) hakkı verilmiştir. Açık Öğretim Lisesi öğrencisi olup, askerlik çağına gelmiş olan öğrencilerimiz, Halk Eğitim Merkezleri, Liseler ve Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemlerini yapan Anadolu Liselerinden (irtibat bürolarından) onaylı Ek.C2 belgelerini almak suretiyle, bağlı bulundukları askerlik şubelerine askerlik erteleme başvurusu yapabilirler. Öğrencilik durumu Aktif, Donuk ve Silik konumdaki öğrencilere Ek.C2 belgesi düzenlenebilir. Ancak belgenin kabulü Askerlik Şubelerinin sorumluluğundadır" ifadeleri yer alıyor.

AÖF okurken askere gidilir mi?
AÖF okurken askere gidilir mi?

Eğitim

AÖF okurken askere gidilir mi?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Tip 1 Diyabetli Öğrencilerin Bakımı, İnsülün/Glukagon' uygulaması eğitimi
Sağlık

'Tip 1 Diyabetli Öğrencilerin Bakımı, İnsülün/Glukagon' uygulaması eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği’nin işbirliği ile hayata geçirilen “Okulda Diyabet” pro..
Son dakika olarak duyuruldu! İşte Başkan Erdoğan'ı devirme kumpasının finansörü
Gündem

Son dakika olarak duyuruldu! İşte Başkan Erdoğan'ı devirme kumpasının finansörü

Türkiye’ye karşı küstah plan yapıp 2023’te Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı iktidardan indirmek için CIA ve MOSSAD yöneticilerinin inisiyatifiy..
Provokatör müptezel!.. Başörtülü kıza samuray kılıçlı tehdit
Gündem

Provokatör müptezel!.. Başörtülü kıza samuray kılıçlı tehdit

Sosyal medyada provokatörlük yapan bir müptezel, başörtülü kıza samuray kılıcıyla ölüm tehdidi savurdu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay