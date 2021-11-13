Açık lise okuyan askerlik tecil ettirebilir mi? AÖL Açık lise askerlik tecil yaşı nedir?
AÖL okuyan askerliği tecil ettirebilir mi? Eğitim hayatlarını açık öğretim lisesinde sürdüren öğrenciler, askerlik tecil haklarının olup olmadığını araştırıyor. Peki, AÖL askerlik tecil yaşı ne?
Eğitim hayatlarını çeşitli sebeplerden dolayın açık lisede sürdürenler, askerlik tecil hakları olup olmadığını merak ediyor. AÖL okuyanlar askerlik tecili yapabilir mi?
Açık lise okuyan askerlik tecil ettirebilir mi? AÖL Açık lise askerlik tecil yaşı nedir?
AÖL öğrencilerinin askerlik tecil hakları bulunuyor.
Konu hakkında yapılan açıklamada, "Askerlik kanununda (1111 - 35 /c) yapılan değişiklikle Açık öğretim Lisesi öğrencilerine askerlik tecil (erteleme) hakkı verilmiştir. Açık Öğretim Lisesi öğrencisi olup, askerlik çağına gelmiş olan öğrencilerimiz, Halk Eğitim Merkezleri, Liseler ve Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemlerini yapan Anadolu Liselerinden (irtibat bürolarından) onaylı Ek.C2 belgelerini almak suretiyle, bağlı bulundukları askerlik şubelerine askerlik erteleme başvurusu yapabilirler. Öğrencilik durumu Aktif, Donuk ve Silik konumdaki öğrencilere Ek.C2 belgesi düzenlenebilir. Ancak belgenin kabulü Askerlik Şubelerinin sorumluluğundadır" ifadeleri yer alıyor.