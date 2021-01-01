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Ekonomi Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır?
Ekonomi

Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır?

Açık kapı yardımı nasıl alınır? İçişleri Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen açık kapı yardımına başvuru sayısı 4 milyon 830 bini aştı. Korona salgınından etkilenen vatandaşlara bir nebze yardım etmek amacıyla açık kapı yardım kampanyası düzenlenmekte. Peki açık kapı yardım başvurusu nasıl yapılır? Açık kapı yardım başvurusuyla kimler yardım alabilir? İşte açık kapı yardım kampanyası detayları.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 14:34:00 - 2021-01-01 14:37:40
Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır?

Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır? sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs sebebiyle sıkıntı yaşayan vatandaşlar valiliklere ya da kaymakamlıklara gitmek yerine e-devlet üzerinden Açık Kapı uygulamasına tıklayarak yardım başvurusunda bulunabilecek. Açık Kapı yardım başvurusu, İçişleri Bakanlığı’nın açmış olduğu ekran üzerinden alınmaya devam ediyor. Vatandaşlar en üst düzeyde iletişimin kurulması amacıyla açılan Açık Kapı, valilikler ve kaymakamlıklarda bulunan ve yardım başvurusu yapılan birimlere müracaat için kullanılmaktadır.

Açık Kapı yardım başvurusu nereden yapılır?

Yardım başvurusu için Açık Kapı üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.E-Devletiniz varsa E-Devlet ile başvuru yap, yoksa Başvuru Yap butonuna basın. Başvuru ekranında TC Kimlik Numarası ile birlikte bazı bilgileriniz istenecektir. Bunları girin ve ben robot değilim butonunu işaretleyip onay kodu gönderin. Sonraki ekranda karşınıza yardım başvurusu yapabileceğiniz bölüm gelecek. Buraya yardım başvurusu için taleplerinizi yazın ve başvurunuzu göndererek tamamlayın.

e devlet açık kapı yardım başvurusu

Başvurunuzun ardından size verilen numarayı T.C kimlik numaranız ile birlikte girerek "Onay Kodu Gönder" butonuna tıklayınız. Kayıt esnasında girdiğiniz cep telefonu numarasına sistem tarafından sms olarak ONAY KODU gönderilecektir. Onay kodunuzu girdikten sonra başvurunuzun detaylarına ulaşabileceksiniz. Açık Kapı yardım başvurusu için tıklayın

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