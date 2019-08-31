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Açık havada Çanakkale konulu filme yoğun ilgi

Kırıkkale Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla büyükşehir parkında vatandaşlara yönelik açık hava sinema etkinliği düzenledi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 09:03
Açık havada Çanakkale konulu filme yoğun ilgi

Kırıkkale Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla büyükşehir parkında vatandaşlara yönelik açık hava sinema etkinliği düzenledi.


30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yıl dönümü dolayısıyla Kırıkkale büyükşehir parkında düzenlenen açık hava sinema etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 7’den 70’e vatandaşın katıldığı etkinlikte Çanakkale konulu sinema filmi izledi. Bazı vatandaşlar Çanakkale’deki savaş sahnelerini izlerken duygulandı. Film izlemeye gelen yabancı uyruklu vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Belediye görevlileri tarafından ücretsiz dağıtılan mısırları alabilmek için çocuklar ve aralarında büyüklerinde olduğu uzun kuyruklar oluştu. Etkinliğe Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu katıldı.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 09:03
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