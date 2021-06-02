Açık Hava Tiyatroları açılıyor!

Yeniakit Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığı Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla kapalı alanlarda oluşan bulaş riskini azaltmak adına düzenlediği açık hava tiyatrolarının yarın faaliyete başlayacağını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği açık hava tiyatrolarının 3 Haziran Perşembe günü başlayacağını duyurdu.

Sonbahar’a kadar sürecek olan etkinlikte ilk olarak Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı ‘Bizim Yunus’ adlı oyun sahnelenecek ve oyun 3, 4 ve 5 Haziran tarihlerinde saat 20.30’da izlenebilecek.

Açık Hava Tiyatrosu Yaz Oyunları, Bizim Yunus’un ardından 10, 11 ve 12 Haziran’da ‘Eyvah Nadir’, 17, 18 ve 19 Haziran’da ‘Aşık Veysel’ ve 24, 25 ve 26 Haziran tarihlerinde de ‘Sonsuzluk Kitabevi’ ile devam edecek.