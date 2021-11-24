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Gündem Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izin süresi 31 Mayıs 2022'ye uzatılıyor
Gündem

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izin süresi 31 Mayıs 2022'ye uzatılıyor

Açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki Kovid-19 izin süresi uzatılacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 08:15:00 -
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izin süresi 31 Mayıs 2022'ye uzatılıyor

TBMM Genel Kurulunda, 5'inci Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi'ne ceza infazla ilgili yeni madde ihdas edildi.

Mecliste grubu bulanan partilerin ortak önergesiyle ihdas edilen maddeyle, "kovid-19 izni" ile ilgili mevcut düzenlemedeki Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir" şeklindeki ibare, "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir" olarak değiştirildi.

Buna göre, salgın sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, değişikliğin toplumsal talep dikkate alınarak parti gruplarınca ortak akılla gerçekleştirilmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, salgının halen sürdüğünü dile getirerek, riskin sürdüğünü ve düzenlemenin gerekli olduğunu, önemli bir beklentiyi de karşıladığını ifade etti.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, sürenin 6 ay daha uzatılmasına itiraz etmediklerini ancak yetersiz bulduklarını belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, ortak anlayış içinde 6 ay uzatılmasına dair verilen kararın hayırlı olduğunu düşündüklerini kaydetti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, bunun toplumsal bir talep olduğunu belirterek, hem Sağlık Bakanlığı hem de Adalet Bakanlığı'nın görüşleriyle sürenin uzatılmasının TBMM gündemine geldiğini kaydetti. Ortak önergeyle uzatılmasının da sevindirici olduğunu belirten Ünal, "Böylece Kovid-19 izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılmıştır." dedi.

 

 

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