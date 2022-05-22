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Yaşam Açık cezaevi izinleri uzatılır mı? Açıkcezaevi izinler ne zaman son?
Yaşam

Açık cezaevi izinleri uzatılır mı? Açıkcezaevi izinler ne zaman son?

Açık cezaevi izinleri bitti mi? Koronavirüs salgını sebebiyle izne gönderilen yükümlülerin açık cezaevlerine ne zaman döneceği, sürecin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Açık cezaevi izinleri uzar mı?

Yeniakit Publisher
2022-05-22 16:04:00 -
Açık cezaevi izinleri uzatılır mı? Açıkcezaevi izinler ne zaman son?

Koronavirüs salgını sebebiyle açık cezaevlerinde kalan yükümlüler izne gönderildi. İzinlerin dolma süresi yaklaşırken sık sık ‘Açık cezaevi izinleri uzatılır mı?’ sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

Açık cezaevi izinleri uzatılır mı? Açıkcezaevi izinler ne zaman son?

14 Nisan 2020'de cezasının infazına karar verilen yükümlüler Kovid-19 iznine gönderildi. İzin süresinin tamamlanmasına kısa bir süre kala ise sürenin uzatılıp uzatılmayacağı araştırılmaya başlandı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 2022 yılının Ocak ayında yaptığı açıklamada izinlerin 31 Mart'a kadar uzatıldığını duyurmuştu. İzinlerin uzatılması yönünde bir beklentinin olduğu sık sık dile getirilirken konunun 23 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan kabine toplantısında masaya yatırılması bekleniyor. Konu hakkında kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor.

 

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