Açık açık yayınladı! Futbol organizasyonları, takımlara sağladığı destek: Tahminlerini aştı! Dünyayı ilgilendiriyor

Butbol, dünya çapında en çok takip edilen spor olarak yerini koruyor. FIFA Dünya Kupası ve UEFA Avrupa Ligi gibi uluslararası turnuvalar, milyarlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyerek futbolun birleştirici gücünü gözler önüne seriyor. Bu nedenlerle futbol günümüzde sadece bir spor olmaktan öte dünyanın ortak kültürel mirasının da en önemli örneklerinden biri. Futbolun, sadece bir spor dalından çok daha fazlası olduğuna inandığını belirten vivo, bu evrensel dilin insanları bir araya getirme ve ortak bir tutku etrafında birleştirme gücüne hayranlık duyduğunu ifade ediyor.

vivo, futbol organizasyonlarına ve takımlarına sağladığı sponsorluklar ile futbolun daha kaliteli organizasyonlar ile çok daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olan markaların başında geliyor. Şirketin bu destekleri sayesinde, futbol kulüpleri ve organizasyonlar mali açıdan güçlenerek daha iyi tesisler kurabiliyor, yetenekli oyuncular yetiştirebiliyor.

vivo futbola verdiği destekleri kapsamında son olarak bu yıl 14 Haziran'da Almanya'da başlayacak UEFA EURO 2024 turnuvasının resmi ortağı oldu ve bu etkinlikte resmi akıllı telefon sponsoru olarak yeni teknolojilerini dünya futbol sahnesinde sergileyecek. Marka, taraftarlara verdiği desteğiyle gerçekleştirilecek etkinlikler aracılığıyla özel bir şampiyona deneyimi yaşatmayı planlıyor.

vivo'nun futbola olan desteği sadece son yıllara ait değil. Geçtiğimiz yıllarda da futbola önemli katkılarda bulunan vivo'nun sponsor olduğu turnuvalar ile vivo, futbola olan tutkusu ve bu spora yaptığı yatırımlarla dünya çapındaki futbolseverlerle buluşmaya ve futbola katkıda bulunmaya devam ediyor.

UEFA EURO 2024 resmi ortaklığı dışında vivo, 2020 yılında Türkiye pazarına girdiğinde Erkek A Milli Futbol Takımı'nın da "Ana Sponsoru" ve "Resmi Akıllı Telefon Ortağı" olmuştu.

Ayrıca FIFA 2022 Dünya Kupası'nın da ana sponsoru olan vivo, Katar'da oynanan FIFA Dünya Kupası'nda en yeni teknolojileri ile futbolseverlerle buluşmuştu.

vivo'nun bugüne kadar sponsor olarak destek verdiği turnuvalar içerisinde UEFA Euro 2020, Hindistan Premier Ligi 2016-2019 ve 2021, FIFA Konfederasyonlar Kupası 2017, FIFA Dünya Kupası 2018, FIFA Arap Kupası Katar 2021 ve FIFA Dünya Kupası Katar 2022 yer alıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO