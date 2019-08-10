Acı yoğurt diyeti | Yağları yakan müthiş kür

Göbek ve basen bölgesindeki aşırı yağlanmadan şikayetçiyseniz, acı kullanarak o yağları yakmanız mümkün. 2 hafta boyunca uygulayacağınız bu kürün etkisini, gözle görülür şekilde fark edeceksiniz. Fakat aşırıya kaçmadan, yıllarca bu diyeti uygulamanız, demans hastalığına sebep olacaktır. Eğer uygulamak istiyorsanız, senede 2 kere olacak şekilde bir diyet programı çıkarabilirsiniz.

Yarım limon suyu

3 yemek kaşığı yağlı yoğurt

1 dolu çay kaşığı pul biber

Malzemelerin tamamını iyice karıştırarak tüketin.

Yatmadan 30-45 dakika önce yiyerek, başka bir şey tüketmeyin.

Sabaha kadar metabolizma bu karışımı, yağ eritmek için kullanacaktır.

14 gün boyunca bu şekilde devam eder ve sporla desteklerseniz, ideal kilonuza en kısa sürede kavuşabilirsiniz.

Bunların yanı sıra gün içerisinde; maydanoz, zerdeçal, salatalık ve dereotu tüketin.