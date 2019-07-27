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Acı biber tüketimi demans (bunama) hastalığını tetikliyor!

Yıllardır acı biberin yararlarını konuşur dururuz. Sindirim sisteminden, boşaltım sistemine kadar vücudumuzun birçok yerinde oldukça etkili bir savaşçı pozisyonundadır. Fakat 15 yıldır yapılan araştırmanın sonuçları, acı biberin zararlarını ortaya çıkardı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 08:10
Acı biber tüketimi demans (bunama) hastalığını tetikliyor!

Ülkemizde acı biber oldukça fazla tüketiliyor. Özellikle acıyı seven insanlar bile var. İşte bu kişileri üzecek bir haberimiz var.

Gereğinden fazla tüketilen acı biber, demans (bunama) hastalığına yakalanma riskini 6 kat artırıyor. Bununla birlikte yapılan araştırmada midede hasar oluşturabileceği, bellek düşüşünün önemli noktalarda değişiklik gösterdiği ortaya çıkmıştır.

Acı biber tansiyon ve kilo verme açısından oldukça önemli bir besin kaynağıdır. Fakat bu tüketim günde 50 gr üzerinde olduğunda, zararlı olarak kabul ediliyor.

Aslında bu her gıda için geçerlidir. Fazla tüketilen her besin, vücutta mutlaka aksi şekilde tesir eder. Bu nedenle dengeli ve düzenli beslenme planına uyarak, sadece hayatta kalmayı amaçlayarak tüketim yapmalıyız.

Sağlıcakla kalın...

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 08:10
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