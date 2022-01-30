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Dünya Acı tablo: Ağaç yaprakları yiyerek hayatta kalmaya çalışıyorlar!
Dünya

Acı tablo: Ağaç yaprakları yiyerek hayatta kalmaya çalışıyorlar!

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Yemenli ailelerin, ağaç yaprakları yiyerek hayatta kalmaya çalıştığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 22:30:00 -
Acı tablo: Ağaç yaprakları yiyerek hayatta kalmaya çalışıyorlar!

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'nın (WFP) Twitter hesabından yapılan açıklamada, çatışmalar ve ekonomik çöküşün giderek şiddetlendiği Yemen'de açlığın da ülke geneline yayılmaya başladığına dikkat çekildi.

Açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Hacce ili gibi savaştan en çok etkilenen bazı bölgelerdeki ailelerin, hayatta kalmak için ağaç yapraklarını yemek gibi çaresiz önlemlere başvurduğu kaydedildi.

WFP, 22 Aralık'ta yaptığı açıklamada, finansman eksikliği nedeniyle ocak ayından itibaren Yemen'e sunulan gıda yardımlarının azaltılacağını duyurmuştu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM raporlarına göre savaşın patlak vermesinden 2021'in sonuna kadar Yemen'deki savaş doğrudan ve dolaylı olarak 377 bin kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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