Acı simsarları sahnede

Buğra Kardan İstanbul

Enkaz üzerinde tepinmeyi adet edinen bu kirli zihniyetin temsilcileri herkesi derinden üzen olayları fırsat bilerek nefreti körükleme yarışına girdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, olaylardan Erdoğan’ı sorumlu tutacak kadar ileri gitti. Hızını alamayan azgın vekil Özçağdaş, 28 Şubatçıları hatırlatan bir dil kullanarak, ‘Bakanlığın radikal İslâmcı tipler yetiştirmeyi amaçlayan bir grupça işgal edildiği’ şeklinde kinini kustu.

TAKLACI MAHMUT, ULUYAN CEMAL

Her kavganın içinde olan CHP’li Mahmut Tanal ve Cemal Enginyurt rahat durur mu... İki isim öğrencilerin kanı üzerinden devlete saldırdı. Olayların baş müsebbiblerinden seküler Eğitim-İş ve Eğitim-Sen’in başını çektiği CHP güdümlü sendikalar ise, “Yusuf Tekin istifa” diye böğürdüler. Sosyal ağlarda cirit atan devlet düşmanları fitne yaydı. CHP yandaşı Fazıl Say da Tekin’i istifaya çağıranlar arasındaydı. Fondaş Cumhuriyet de manşetten okul baskınının sorumlusunun hükümet olduğu tantanasını yaptı.

HEZEYAN DOLU AÇIKLAMALAR

Akit’e konuşan AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, yaşananlara ilişkin şunları söyledi: “Olaylardan ötürü çok üzgünüz. Vefat eden öğretmenimize, çocuklarımıza rahmet diliyoruz. Kederli ailelerimize sabır, yaralılarımıza şifa temenni ediyoruz. Türkiye’yi hüzünlendiren bu menfur olaylarla ilgili araştırmalar devam ediyor. Emniyet, yargı gerekeni yapıyor. TBMM’de de tüm gruplar, ortak açıklamada bulundu. Salı günü de bir komisyon teşekkül edecek ve çalışmalara başlayacak. Şu anda yürekler yanıyor. Tabii felâketten ötürü burukluk içinde olanlar gibi tezviratta bulunanlar da var. Menfur olayın nedenlerini anlamaya ve bir öneri ortaya koyma gayeleri yok. Bunların elim olayların faillerinin ya da sorumlularının ortaya çıkarılmasıyla, ihmallerin ve hataların belirlenmesiyle de ilgilenmedikleri muhakkak. Bunlar, yönetimi seçimle alamamanın verdiği öfkeyle suistimallere başvuruyorlar. Acılardan siyasi rant elde etmeye yöneliyorlar. CHP ve paydaşlarının elim olaylarla alâkalı yaklaşımları ülkenin geleceğine, huzuruna ve toplumun mutluluğuna hizmet etmiyor. Bunlar, birinin ayağına taş değse ya ‘İktidar sorumlu’ ya da ‘Bakan istifa etsin’ diyorlar ama hata ediyorlar. Milletten seçimle alamadıklarını şarlatanlıkla alacaklarını düşünüyorlar. Bunlara ‘Gölge etmeyin. Çakılı çiviniz, dikili ağacınız yok. Ülkeyle ilgili fikriniz de bulunmuyor’ şeklinde sesleniyoruz ama nafile. 6 Şubat depremlerinde ve sel felâketlerinde bunların kullandıkları ifadeler aynı. Ama öneri sunmuyorlar. Acılı ailelerimizle hemhâl olsun. Ne yazık ki CHP’li arkadaşlarımızda hezeyan dolu açıklamalar duyuyoruz. Bunlardan gına geldi. Artık CHP’nin ve paydaşlarının hezeyanlarıyla yitirecek vaktimiz yok. Artık acı istismarıyla bir yere varamayacaklarını anlamalı. Bu tür menfur olayları önlemek için Bakanlarımız seferberler. Ailelerin acılarını bizler de paylaşıyoruz. Lütfen herkes de bu hususta duyarlı olsunlar.”

VAKİT KAVGA DEĞİL, TEDBİR ALMA VAKTİ

Eğitim Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz ise şunları dile getirdi: “Eğitimle ilgili bitmeyen tartışmalar, kavgalar olduğu aşikâr. Bu tartışmaları, kavgaları okul baskınlarını odağa alarak yapmamalıyız. Hayattan koparılan çocukların cenazeleri defnedilmeden ‘Bakan istifa etsin’ diye bağırıp çağırmak yanlış. Okul baskınlarından, bir öğretmenizin ve öğrencilerimizin öldürülmesinden iktidarı sorumlu tutmak da öyle. Gelinen aşamada sorumlu olunmalı. ‘Elimize imkân geçti’ anlayışıyla iktidarı yerden yere vurmaya kalkışılmamalı. Acıyı siyasallaştırarak bir netice alınmayacağı unutulmamalı. Aksayan yönlere dikkat çekilmeli, uyarıda ve öneride bulunulmalı. Eğitim-İş ve Eğitim-Sen’in tavırları malum. Ancak vakit, eski ideolojik kavgaların ve bitmek tükenmek bilmeyen çekişmelerin yürütüleceği vakit değil. Vakit, öğrencileri tehdit eden sorunlara karşı bir olma vakti. Artık devlete yardım edilmeli. Bir eylem planına yoğunlaşılıyor. Bu plana katkıda bulunulmalı. Okul ve ülke güvenliği ön planda tutulmalı. Sendikacı arkadaşlarımız, elim bir olayı kaşıma ve ajite etme hatta rejim bunalımına dönüştürme girişiminden imtina etmeli. Bu olaylar, okullarda daha evvel karşılaşılan şiddet vakaları gibi değil. Batı’da şahit olunan okul tarama eylemlerini hatırlatıyor. Biz bunun farkındayız. Gençlere dijital ortamda oyunlardan yararlanılarak şiddete yönlendirenler olduğu hakikat. Biz, evvela buna karşı tedbir almalıyız.”