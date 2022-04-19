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Yerel Acı olay: Otomobilini kurtarmaya çalışırken çatının altında can verdi!
Yerel

Acı olay: Otomobilini kurtarmaya çalışırken çatının altında can verdi!

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde fırtınadan dolayı aracına zarar gelmemesi için site dışına çıkaran Yavuz Pöge, üzerine çatı düşmesi sonucu ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Talihsiz adamın cenazesi Kayseri’de defnedildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-19 16:34:00 -
Acı olay: Otomobilini kurtarmaya çalışırken çatının altında can verdi!

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi İmar Sokak’ta fırtınadan dolayı otomobilini bina dışına çıkaran Yavuz Pöge Apartmana girerken rüzgar nedeniyle çatı üzerine düştü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Uçan çatının parçaları apartman bahçesindeki bir aracı da kullanılamaz hala getirdi. Ağır yaralanan Yavuz Pöge Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Çatının düşme anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Talihsiz Adamdan Kötü Haber Geldi

Ağır yaralanan talihsiz adamdan kötü haber geldi. Yavuz Pöge, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yavuz Pöge’nin cenazesi, Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa defnedildi. Cenaze namazına Yavuz Pöge’nin ailesi ve yakınları katıldı.

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