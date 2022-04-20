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Yerel Acı olay: O ilçede beton mikseri 26 yaşındaki gence çarptı
Yerel

Acı olay: O ilçede beton mikseri 26 yaşındaki gence çarptı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, beton mikserinin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 16:25:00 -
Acı olay: O ilçede beton mikseri 26 yaşındaki gence çarptı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, beton mikserinin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Y.A'nın (26) kullandığı 42 ALB 316 plakalı beton mikseri, Yeşilöz Mahallesi D-400 kara yolu kenarında bekleyen Ömer Çelik'e (26) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Çelik'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çelik'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Alanya Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Beton mikserinin sürücüsü, jandarma ekibince gözaltına alındı.

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