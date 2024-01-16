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Yerel Acı olay! 15 yaşındaki sürücü devrilen araçta can verdi
Yerel

Acı olay! 15 yaşındaki sürücü devrilen araçta can verdi

Yeniakit Publisher
2024-01-16 19:23:00 -
Acı olay! 15 yaşındaki sürücü devrilen araçta can verdi

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin 15 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti, yanında bulunan arkadaşı ise yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Bozkurt ilçesine bağlı İnceler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçe merkezinden İnceler Mahallesi istikametine gitmekte olan 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Ali Eren Ö.'nün kullandığı 20 AUU 61 plakalı Fiat marka otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrol çıktı.

Çocuk sürücünün kontrolünü sağlayamadığı otomobil, yolun sağındaki şarampole devrildi.

Ehliyetsiz sürücü hayatını kaybetti arkadaşı yaralandı

Yolda geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen aracı kullanan Ali Eren Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, yanında bulunan yaralı arkadaşını ise yapılan ilk müdahaleni ardından hastaneye sevk etti.

Soruşturma başlatıldı

Kazada hayatını kaybeden çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Çardak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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