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Dünya Acı haberle yıkılan Putin kararını verdi
Dünya

Acı haberle yıkılan Putin kararını verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hayatını kaybeden Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev’e Rusya’nın Kahramanı unvanını verdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 13:59:00 - 2021-09-09 14:02:27
Acı haberle yıkılan Putin kararını verdi

Kremlin’den yapılan açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla ordunun generali Yevgeniy Ziniçev’e görevini yerine getirirken gösterdiği kahramanlık, cesaret ve yüreklilik nedeniyle Rusya’nın Kahramanı unvanı verildi” ifadeleri kullanıldı.

Ziniçev dün bir eğitim sırasında Rus yönetmen Aleksandr Melnik’i kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti.

55 yaşındaki Ziniçev bakanlık görevine 2018 yılında gelmiş, 2020 yılında da general unvanını almıştı.

Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev

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