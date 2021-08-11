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Medya Acı haberi EDHO'nun senaristi duyurdu! Usta oyuncu hayatını kaybetti
Medya

Acı haberi EDHO'nun senaristi duyurdu! Usta oyuncu hayatını kaybetti

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) senaristi Bahadır Özdener, sosyal medya hesabından, dizinin Hayriye Ana'sı Sabina Toziya'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 00:50:00 -
Acı haberi EDHO'nun senaristi duyurdu! Usta oyuncu hayatını kaybetti

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde otoriter ve geleneklerine bağlı bir Karadeniz kadını Hayriye Ana karakterini oynayan Sabina Toziya, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncunun vefatını senarist Bahadır Özdener, sosyal medya hesabından, "Çok kıymetli Sabina Toziya'yı, Hayriye annemizi Rahmeti Rahman'a uğurladık. Allah'tan annemize rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleriyle duyurdu.

EDHO'dan sağlık sorunları nedeniyle ayrılmıştı

Usta oyuncu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden geçen sezon sağlık sorunları nedeniyle ayrılmıştı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 1946'da dünyaya gelen Toziya, Üsküp Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı. "Muhteşem Yüzyıl" dizisinin yanı sıra sinemada da "Bal Kaymak" ve "Annemin Yarası" filmlerinde rol aldı.

 

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