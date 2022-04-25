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Gündem Acı haberi alanın dünyası başına yıkıldı! Yürek yakan detay
Gündem

Acı haberi alanın dünyası başına yıkıldı! Yürek yakan detay

Denizli'de hafif ticari aracın ara sokakta çarptığı 7 yaşındaki çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden çocuğun doğum gününe 11 gün kaldığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-04-25 12:05:00 -
Acı haberi alanın dünyası başına yıkıldı! Yürek yakan detay

Denizli'de hafif ticari aracın ara sokakta çarptığı 7 yaşındaki çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Çocuğun acı haberini alan yakınları ağıtlar yaktı.

Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesinde meydana geldi. 

Edinilen bilgilere göre; evinin bulunduğu sokağa çıkan 7 yaşındaki Ömer Salih Akşit’e, Mehmet A. (75) idaresindeki 20 YA 413 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 7 yaşındaki çocuk metrelerce havaya fırladı. 

İhbar üzerine olay yerine sağlık görevlileri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri talihsiz çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. 

Acı haberi alan aile olay yerine gelerek gözyaşlarına boğuldu. 

Yakınlarının cansız bedene bakarak, ‘Ne olur son bir kez göreyim” sözleri yürekleri dağlarken, baba ise zor sakinleştirildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından cansız beden otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden çocuğun doğum gününe 11 gün kaldığı ortaya çıktı.

 

 

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