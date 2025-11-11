  • İSTANBUL
Son Haberler

Suç örgütünün kuruluş yılı belli oldu: İBB öncesine dayanıyor

Yasa dışı yolla elde edilen milyonlar elden ele dolaşmış! İşte İSÖ casusu Hüseyin Gün’ün rehberinden çıkan isimler

Yasadışı sitelere verilmiş! İmamoğlu Suç Örgütün’den satılık kişisel bilgi

'Geleceğin Cumhurbaşkanına yardım yapıyorsun’ İmamoğlu suç örgütü bu sözlerle ikna etmiş

FETÖ modeli finans! Savcılık: İmamoğlu’nun sistemi, himmet mantığıyla işliyor

Yunanistan yine İsrail’in kucağına oturdu S 300 yerine Davud Sapanı

Paraları dolar yaptırdıktan sonra… İmamoğlu suç örgütü motorize dövizciler kurmuş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizi bu iş bilmezlere teslim etmeyeceğiz

Özlem giderecek! Bülent Arınç'tan Demirtaş’a ziyaret

Kültür A.Ş. ve Medya A.Ş. üzerinden neler yapılmış neler! “Eko sistem”le milyarlarca liralık vurgun
Gündem

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Acı haber yüreklere ateş düşürdü! Diyanet şehitler için başsağlığı diledi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında hayatını kaybeden askerler için taziye mesajı yayımladı. Mesajda, şehit olan Mehmetçiklere rahmet, ailelerine ve millete sabır temennisinde bulunuldu.

Diyanet İşleri Başkanlığından şehit askerler için başsağlığı mesajı:

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımlandı.

Başkanlığın NSosyal hesabından yayımlanan mesajda, şunlar kaydedildi:

"Azerbaycan'dan ülkemize dönmek üzere havalanan Milli Savunma Bakanlığımıza ait askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Bak, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, "Azerbaycan'dan ülkemize dönüş yolunda olan askeri uçağımızın, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Romanya, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetlerine (THK) ait C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Romanya Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Türk askeri uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırı yakınlarında trajik şekilde düşmesinden dolayı derin bir üzüntü duyuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Romanya'nın Türkiye ve hayatını kaybeden askerlerin ailelerine en içten taziye mesajını sunduğu belirtilen açıklamada, "Bu zor zamanda Türk dostlarımızın yanındayız." denildi.

 

Dünya

Gazze’de çocuklar enkazın arasında ders başı yaptı: Tahta yok, sıra yok… Ama umut var

Gündem

Köprü inşaatı çöktü! Maalesef acı haber geldi, enkaz altında kalanlar var

Gündem

Uçağın enkazına ulaşıldı! Ali Yerlikaya’dan acı haber ve açıklama

Gündem

Enkaz bölgesinden yeni açıklama!

1
Hareketli saatler yaşanıyor! "Askeri unsurları vurduk"
Dünya

Hareketli saatler yaşanıyor! "Askeri unsurları vurduk"

Rusya'dan yapılan açıklamada "Kiev'in terör eylemlerine karşı Ukrayna'daki askeri unsurları vurduk" ifadeleri kullanıldı.

İmamoğlu çiftine Almanya’dan ödül! Hırsıza cesaret verenler belli oldu
Gündem

İmamoğlu çiftine Almanya’dan ödül! Hırsıza cesaret verenler belli oldu

CHP’nin hırsızlıktan tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Almanya merkezli Axel Springer Özgürlük Vakfı’nın “Cesa..
Kastamonu'dan acı haber: 5 yaşındaki kayıp Osman ölü bulundu, anne Huriye Helvacı aranıyor
Gündem

Kastamonu'dan acı haber: 5 yaşındaki kayıp Osman ölü bulundu, anne Huriye Helvacı aranıyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kayıp olan annesiyle birlikte 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu. Kayıp anne Huriye Helvacı ise aranıyor...
