Acı haber yüreklere ateş düşürdü! Diyanet şehitler için başsağlığı diledi

Diyanet İşleri Başkanlığından şehit askerler için başsağlığı mesajı:

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımlandı.

Başkanlığın NSosyal hesabından yayımlanan mesajda, şunlar kaydedildi:

"Azerbaycan'dan ülkemize dönmek üzere havalanan Milli Savunma Bakanlığımıza ait askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Bak, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, "Azerbaycan'dan ülkemize dönüş yolunda olan askeri uçağımızın, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Romanya, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetlerine (THK) ait C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Romanya Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Türk askeri uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırı yakınlarında trajik şekilde düşmesinden dolayı derin bir üzüntü duyuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Romanya'nın Türkiye ve hayatını kaybeden askerlerin ailelerine en içten taziye mesajını sunduğu belirtilen açıklamada, "Bu zor zamanda Türk dostlarımızın yanındayız." denildi.