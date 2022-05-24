Acı haber geldi! Şehitler ve yaralılar var
Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır" denildi.