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Acı haber geldi: Şehit düştü!

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavi gören yaralı asker şehit oldu.

01 Temmuz 2018 Pazar 20:04
Acı haber geldi: Şehit düştü!

Hakkari’de silahtan çıkan kurşunla bacağından yaralanan Kahramanmaraşlı asker Piyade Uzman Çavuş Ahmet İmalı (26), 12 Haziran’da GATA’ya sevk edildi.

BABA EVİNDE YAS

İmalı, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şehidin, Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi’nde ikamet eden baba evinde yas hakim oldu.

Evli ve 2 yaşında bir oğlu bulunan şehit Ahmet İmalı’nın cenazesi, yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında defnedilecek.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 20:04
  1. Kahramanmaraş
  2. Hakkari

YORUM YAZ

  • Bacak yarasi?Bacak yarasi?4 sa önce
    Bacak yarasindan insan ölür mü? Kafayimi yediniz? Enfeksiyon mu? kontrolu bu kadar zayif bi kurum nasil hizmet verir?
  • Bacak yarasimi?Bacak yarasimi?1 sa önce
    Bacak yarasindan insan ölür mü? Kafayimi yediniz? Bu Gülhane ATA hakkinda inceleme baslatilmali. insana kafayi yedirirsiniz, sanki orasi ölümhane gibi. Bu bir doktor cinayetimi? Aklim durdu!!!!!!!!!!!! Heeeeeeeeeeeeeyyyyyy!!!!!!!! Sorumlular kimler 
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