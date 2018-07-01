Acı haber geldi: Şehit düştü!
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavi gören yaralı asker şehit oldu.01 Temmuz 2018 Pazar 20:04
Hakkari’de silahtan çıkan kurşunla bacağından yaralanan Kahramanmaraşlı asker Piyade Uzman Çavuş Ahmet İmalı (26), 12 Haziran’da GATA’ya sevk edildi.
BABA EVİNDE YAS
İmalı, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şehidin, Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi’nde ikamet eden baba evinde yas hakim oldu.
Evli ve 2 yaşında bir oğlu bulunan şehit Ahmet İmalı’nın cenazesi, yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında defnedilecek.
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