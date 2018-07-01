Acı haber geldi: Şehit düştü!

Hakkari’de silahtan çıkan kurşunla bacağından yaralanan Kahramanmaraşlı asker Piyade Uzman Çavuş Ahmet İmalı (26), 12 Haziran’da GATA’ya sevk edildi.

BABA EVİNDE YAS

İmalı, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şehidin, Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi’nde ikamet eden baba evinde yas hakim oldu.

Evli ve 2 yaşında bir oğlu bulunan şehit Ahmet İmalı’nın cenazesi, yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında defnedilecek.