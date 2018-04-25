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Acı haber Diyarbakır'dan geldi

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 1 asker şehit olurken, 4 asker yaralandı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 21:16
Acı haber Diyarbakır'dan geldi

Lice İlçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik başlatılan sürdürülen operasyon kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları bugün saat 17.30 sıralarında bir grup teröristle karşılaştı. teröristlerin açtığı ateşe, askerler anında karşılık verdi.

1 ASKE ŞEHİT OLURKEN 4 ASKERDE YARALANDI

Çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Yaralı askerler, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ek binasına kaldırılarak tedavi altına alındı. 

ZAMAN ZAMAN ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

Çatışmanın ardından kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgeye gönderilen takviye ekiplerle geniş çaplı operasyon başlatıldığı ve zaman zaman çatışmalar yaşandığı belirtildi. 

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 21:16
  1. Lice
  2. Diyarbakır
  3. Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi

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