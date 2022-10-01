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Yerel Acı dolu kare
Yerel

Acı dolu kare

Antalya'da boğulan kardeşine son kez sarılan kadının görüntüsü yürekleri dağladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-01 10:18:00 -
Acı dolu kare

Antalya'da saat 13.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Konyaaltı Sahili’nde ablası ve eniştesiyle sahile gelen Kazak turist Turekul Alisher (25), deniz gözlüğü ve şnorkel ile denize girdi.

Saat 16.30’a kadar denizden çıkmayan Alisher’in ablası, eşiyle birlikte kardeşinin konakladığı otele gittiğini düşünüp aramaya başladı.

Aile, Alisher’e ulaşamaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine deniz polisi, sahil güvenlik ve karadan polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 3 saatlik arama çalışması sonrası Alisher, kıyıdan yaklaşık 10 metre uzaklıkta denizin 5 metre derinliğinde bulundu.

Alisher, dalgıçların çalışmasıyla denizden çıkartılıp kıyıya getirilirken, sağlık ekiplerinin kontrolü sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Kardeşinin cansız bedenini görünce gözyaşı döken acılı abla, uzun süre cenazeye sarılıp, kafasını üzerine koydu. Zaman zaman Alisher’in yanağını okşayan abla, eşi tarafından teskin edildi.

İHA'nın aktardığına göre Turekul Alisher’in cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

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