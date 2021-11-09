Acı, çikolata kadar mutlu eder, spor kadar zayıflatır

Acı kırmızıbiberin yan etkilerinin yanı sıra, yan etkilerinden çok daha fazla sayıda şifası, tedavi edici özelliği bulunmaktadır.

100 gram kırmızı toz biber, 500 gram su, 200 gram zeytinyağı karıştırılırsa, su uçana kadar kaynatılır ve geri kalan zeytinyağı ile romatizmalı yerlere masaj yapılırsa romatizma ağrılarına faydalı bir bitkidir. Acı kırmızıbiberin faydaları bunlarla bitmez. Aynı formülü saç diplerine düzenli olarak sürdüğünüzde saç dökülmelerini engeller, yine aynı formül göğüslere masaj yapılırsa bronşit ve öksürüğe şifadır. Soğuk ısırığı ve boyun tutulması da aynı formul ile masaj yapıldığı zaman acı kırmızıbiberin şifa olacağı hastalıklardandır.

Acı seven bir milletiz. Kırmızıbiber, karabiber, hardal, acının her türlüsü bizim için sofralarımızın vazgeçilmezi.

Yine de ilk aklımıza gelen soru şu: dilimizi yakan, fiziksel acı veren bir şeyi niye yiyoruz? Ne zorumuz var, nedir derdimiz?

İşte bu konuda Chef Pelin Bozkurt Bilgiç bize bilgi veriyor.

"Acıyla aram yoktu. Ailem de pek yemeklerde kullanmazdı. Son dönemde burnumdan çıkmayacak kadar ağzımın içinde yakıcı tadı hissetmek çok hoşuma gitmeye başlayınca araştırdım. Dozunu minik adımlarla arttırıyorum. Öyle çok faydası var ki yararlanmamak olmazdı. Neler olduğunu duyduğunuzda siz de etkileneceksiniz. Kullanıyorsanız da size katkısını bilmek güzel bir duygu." diyor.

Önce acının fiziksel etkilerine bakalım:

Acı dilimize değdiği an beynimize ağzımızın alev alev yandığı sinyali gidiyor. Adrenalin salgılanmaya başlıyor, kalbimiz daha hızlı atıyor. Vücut kendini soğutma moduna geçtiğinden terlemeye başlıyoruz. Derken; Acıyla başa çıkmak için doğal maddesi kapsaisin olan acı biberin, ağıza değdirildiği anda uyandırdığı yakıcı bir his sayesinde sinirler yumuşayarak beyin endorfin salgılar. Beyin bölgesinde salgılanan endorfin vücutta ağrı kesici etki oluşturur. Endorfin vücutta bir mutluluk-iyilik halinin oluşmasını sağlar.

Sinirlerin yumuşaması ile salgılanan endorfinin vücutta ağrı kesici etki yaptığını biliyoruz artık. Acı içinde olabiliriz !!! Ama heyecanlı ve mutluyuz."