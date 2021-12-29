Yine de ilk aklımıza gelen soru şu: dilimizi yakan, fiziksel acı veren bir şeyi niye yiyoruz? Ne zorumuz var, nedir derdimiz?

Acı çikolata kadar mutlu eder, spor kadar zayıflatır

Acı yemek sağlıktır!

Acı seven bir milletiz. Kırmızıbiber, karabiber, hardal, acının her türlüsü bizim için sofralarımızın vazgeçilmezi.

Yine de ilk aklımıza gelen soru şu: dilimizi yakan, fiziksel acı veren bir şeyi niye yiyoruz? Ne zorumuz var, nedir derdimiz?

İşte bu konuda Chef Pelin Bozkurt Bilgiç bize hazırladığı dosyayla ilgili bilgi veriyor.

"Acıyla aram yoktu. Ailem de pek yemeklerde kullanmazdı. Son dönemde burnumdan çıkmayacak kadar ağzımın içinde yakıcı tadı hissetmek çok hoşuma gitmeye başlayınca araştırdım. Dozunu minik adımlarla arttırıyorum. Öyle çok faydası var ki yararlanmamak olmazdı. Neler olduğunu duyduğunuzda siz de etkileneceksiniz. Kullanıyorsanız da size katkısını bilmek güzel bir duygu." diyor.

Güzel Yaşam Mutfağı uzmanı Pelin Bozkurt Bilgiç acı yemenin neden bizi etkilediğini anlatmaya başlıyor:

"Önce acının fiziksel etkilerine bakalım:

Acı dilimize değdiği an beynimize ağzımızın alev alev yandığı sinyali gidiyor. Adrenalin salgılanmaya başlıyor, kalbimiz daha hızlı atıyor. Dudaklarımız şişiyor, yanaklarımız kızarıyor. Aynı zamanda vücut kendini soğutma moduna geçtiğinden terlemeye başlıyoruz.

Derken; Acıyla başa çıkmak için doğal maddesi kapsaisin olan acı biberin, ağıza değdirildiği anda uyandırdığı yakıcı bir his sayesinde sinirler yumuşayarak beyin endorfin salgılar.

Beyin bölgesinde salgılanan endorfin vücutta ağrı kesici etki oluşturur. Endorfin vücutta bir mutluluk-iyilik halinin oluşmasını sağlar.

Sinirlerin yumuşaması ile salgılanan endorfinin vücutta ağrı kesici etki yaptığını biliyoruz artık. Acı içinde olabiliriz !!! Ama heyecanlı ve mutluyuz."