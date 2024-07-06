Acı çehre tohumu! Şimdi de herkes bunu kana kana içiyor: Enerji içeceği... Hiç kimse bunu bilmiyordu

Acı Çehre Tohumunun Faydaları Nelerdir?

Zayıflama döneminden fazla kilo verildiği zaman vücutta sarkma görülmektedir. Acı çehre tohumu ise vücut sarkmasını önlediği için bu dönemlerde kullanılmaktadır.

Ayrıca sık kilo alıp verme de de bu durum görülmektedir, bu sebeplerden dolayı vücutta oluşan sarkıkların giderilmesini sağlamaktadır.

Özellikle vücut şekere alıştığı zaman tatlı krizleri ortaya çıkmaktadır. Tatlı krizleri ise durdurulmadığında kilo ve bazı hastalıklara sebep olmaktadır. Fakat acı çehre kullanıldığı zaman tatlı krizlerini önleyecektir.

Acı çehre tohumunun diğer bir özelliği ise yağ yakmaya yardımcı olmasıdır. Düzenli olarak tüketildiğinde zamanla yağ yakamın da artış görülmektedir.

Bağırsak hareketleri düzenler ve bağırsak sorunlarından olan kabızlık sorununu önler ve kabızlığın giderilmesinde de yardımcı olmaktadır.

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İştah kapatıcı özelliği de bulunmaktadır. Bu sayede zayıflamak isteyen kişilerin kullandığı zaman daha kısa sürede zayıfladığı görülmektedir.

Vücutta oluşan ödem ve şişliğin giderilmesine de yardımcı olmaktadır.

Prostat hastalıklarına karşı da büyük faydası da görülmektedir.

Acı çehre tohumunun diğer bir özelliği ise kan şekerini düzenleyici olmasıdır. bu sebepten diyabet hastaları için de faydalı olmaktadır.

Acı çehre otu kötü kolesterole karşı da faydalıdır.

En iyi cilt sıkılaştırıcı bir çay türüdür. Düzenli bir şekilde kullanıldığı zaman vücudunun daha sıkı olmasını sağlamaktadır.

Acı Çehre Tohumunun Kullanımı Nasıldır? İçecek nasıl hazırlanır?

1 bardak kaynamış olan suyun içerisine 5-6 adet acı çehre tohumundan atın ve 5-6 dakika boyunca demlenmesi için bekletilmelidir. Bekleme süresi dolduktan sonra ise süzün ve ılık şekilde tüketin. Günde 1-2 bardak tüketilmesi yeterlidir.

Günde 1-2 bardaktan fazla tüketilmesi zararlıdır.

Özellikle hamile ve hamile şüphesi olanlar bu çayı kullanmamalıdır.

Kronik rahatsızlığı olan kişilerde doktorlarına sormadan kullanmamalıdır.

Eğer herhangi bir yan etki görülürse hemen bırakın ve doktora başvurun.