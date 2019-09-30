Acı biber turşusu nasıl yapılır? Biber turşusu tarifi Acı biber veya acı kıl biber turşusu tarifi haberimizde... Kış hazırlıklarının olmazsa olmazı olan turşu tarifi arayanlar kıl biber turşusu nasıl yapılır sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte tam ölçülü Acı biber turşusu nasıl yapılır? Biber turşusu tarifi...

Acı biber veya acı kıl biber turşusu tarifi haberimizde... Kış hazırlıklarının olmazsa olmazı olan turşu tarifi arayanlar kıl biber turşusu nasıl yapılır sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte tam ölçülü Acı biber turşusu nasıl yapılır? Biber turşusu tarifi... Kıl biber turşusu nasıl yapılır? Malzemeler 1 kg acı sivri biber

Yarım baş sarımsak

2 su bardağı sirke

Yarım su bardağı tuz

1 tatlı kaşığı limon tuzu

Su (kavanozu dolduracak kadar)

1 avuç nohut

Cin biber (isteğe bağlı) Biberleri yıkayıp uçlarını kesin ve bidonlara doldurun. Biberleri bidona doldururken güzel bir şekilde bastırarak yerleştirin. Sarımsakları soyup içine atın. Suyu, sirkeyi ve tuzu karıştırıp bidonu ağzına kadar doldurun. Bidonunuzun kapağını hava almayacak şekilde sıkıca kapatın. Turşunuz olana kadar güneş görmeyen bir ortamda muhafaza edin. Afiyet olsun.

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