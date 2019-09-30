0553 313 94 23

Acı biber turşusu nasıl yapılır? Biber turşusu tarifi

Acı biber veya acı kıl biber turşusu tarifi haberimizde... Kış hazırlıklarının olmazsa olmazı olan turşu tarifi arayanlar kıl biber turşusu nasıl yapılır sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte tam ölçülü Acı biber turşusu nasıl yapılır? Biber turşusu tarifi...

30 Eylül 2019 Pazartesi 18:52
Acı biber turşusu nasıl yapılır? Biber turşusu tarifi

Acı biber veya acı kıl biber turşusu tarifi haberimizde... Kış hazırlıklarının olmazsa olmazı olan turşu tarifi arayanlar kıl biber turşusu nasıl yapılır sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte tam ölçülü Acı biber turşusu nasıl yapılır? Biber turşusu tarifi...

Kıl biber turşusu nasıl yapılır?

Malzemeler

1 kg acı sivri biber
Yarım baş sarımsak
2 su bardağı sirke
Yarım su bardağı tuz
1 tatlı kaşığı limon tuzu
Su (kavanozu dolduracak kadar)
1 avuç nohut
Cin biber (isteğe bağlı)

Biberleri yıkayıp uçlarını kesin ve bidonlara doldurun.

Biberleri bidona doldururken güzel bir şekilde bastırarak yerleştirin.

Sarımsakları soyup içine atın.

Suyu, sirkeyi ve tuzu karıştırıp bidonu ağzına kadar doldurun.

Bidonunuzun kapağını hava almayacak şekilde sıkıca kapatın.

Turşunuz olana kadar güneş görmeyen bir ortamda muhafaza edin.

Afiyet olsun.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 18:53
  1. yağlı kıl biber turşusu
  2. kıl biber
  3. kıl biber turşusu
  4. biber turşusu
  5. sivri biber turşusı
  6. Kıl biber turşusu nasıl yapılır?
  7. Kıl biber turşusu yapımı
  8. Kıl biber turşusu tarifi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
    1. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona..
    2. Faruk Çelik'ten dikkat çeken öneri:..
    3. Elektriğe bir zam daha! 3 ay için..
    4. 'Erdoğan’ın açıklamaları bizi..
    5. Eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi..
    6. İdrar yolları nasıl temizlenir? İdrar..
    7. Kornişon turşu nasıl yapılır? Tam..
    8. Tam ölçülü çıtır kornişon turşu tarifi
    9. Acı biber turşusu nasıl yapılır? Biber..
    10. Kıl biber turşusu nasıl yapılır? Biber..
    11. Abdullah Gül ile ilgili kulisleri..
    12. ABD'li dev şirket, iflas başvurusunda..
    13. Deprem sonrası İstanbul’da ev..
    14. Hikmet Karaman neden istifa etti?..
    15. Hikmet Karaman istifa etti! Hikmet..
    16. Doğranmış salatalık turşusu tarifi
    17. Süper Lig'de deprem! İstifa kararı aldı
    18. Kıtır kıtır salatalık turşusu nasıl..
    19. Hakkari'de külçe altın ele geçirildi
    20. Taşeron işçi ikramiye asgari ücret..
    21. Trabzonspor Basel maçı ne zaman saat..
    22. Ceza hukukçusundan Nagehan Alçı’ya suç..
    23. Feyzioğlu'ndan 'birlik' çağrısı: Bunun..
    24. Can Ataklı skandallara devam ediyor!..
    25. Bartın'da uyuşturucu operasyonu!
    26. CBC Sport nasıl izlenir? CBC Sport..
    27. Metrobüste korkutan yangın! Seferler..
    28. Aydın'da FETÖ baskını! GSM hatlar ele..
    29. FETÖ'nün baş sorumlusuna 10 yıl hapis
    30. Galatasaray PSG maçı şifresiz nasıl..
    Suudi Arabistan şokta: Binlerce Suudi askerini esir aldık!
    Suudi Arabistan şokta: Binlerce Suudi askerini esir aldık!
    Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Zamanı yakındır
    Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Zamanı yakındır
    İP ve SP'de büyük kriz! İstifa ederek MHP'ye geçtiler
    İP ve SP'de büyük kriz! İstifa ederek MHP'ye geçtiler
    Firavun, itlerini sokağa saldı
    Firavun, itlerini sokağa saldı
    Hindistan Türkiye'ye karşı harekete geçti
    Hindistan Türkiye'ye karşı harekete geçti

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2019
    "Davet edilmedik" diyen İmamoğlu'na "genel sekreter nasıl gitti?" sorusu!
    "Davet edilmedik" diyen İmamoğlu'na "genel sekreter nasıl gitti?" sorusu!
    Keşmir’de taş devrine dönüldü!
    Keşmir’de taş devrine dönüldü!