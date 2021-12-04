Acı biber sinüzite iyi gelir mi?

Acı yemek sinüzite iyi gelir çünkü biberin içinde bulunan kapsaisin denilen bir etken madde vücutta birçok metabolik olayı etkilerken aynı zamanda vücutta adrenalin sentezini artırır.

Yaşam kalitesini düşüren önemli sağlık sorunlarından biri olan sinüzit, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, baş ağrısı ve akut dönemde ateş ile kendini gösteren yüz bölgesinde bulunan hava boşluklarının iltihaplanması sonucu oluşuyor.

Sinüzite iyi gelir diyerek yapılan 5 yanlış

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Nurten Küçük, sinüzitte doğru bilinen 5 yanlışı sıraladı:

1-Sinüzit ameliyat olsa da iyileşmez Sinüzit cerrahilerinin amacı et büyümesi gibi burun içini daraltan patolojileri ameliyat ile ortadan kaldırmak, aynı zamanda sinüs ağızlarını genişleterek sinüslerin kendini temizlemesini sağlamaktır.

2-Aktarlardan bilinçsizce alınan bitki ve bitki çayları Sağlık söz konusu olduğunda her şey bilinçli, uzman kontrolünde kullanılmalı. Bazı baharat ve çaylar kişinin varsa diğer kronik hastalıklarına göre tüketilmeli. Bazı besinler tansiyonu, bazı besinler diyabet hastalarında şekeri yükseltebilmektedir. Hastaların mevcut olan diğer hastalıklarını etkilemeyecek şekilde aktardan alınan bitkisel takviyelerin doktor kontrolünde tüketilmesi gerekir.

3-Acı kavun bitkisinin suyu buruna çekilirse sinüzite iyi gelir Acı kavun adı verilen bitkinin suyu sinüzitleri açmak için halk arasında yaygın olarak kullanılıyor. Ancak dokuları kimyasal olarak yakan bu bitki, körlüğe kadar gidebilen riskler taşıyor.

4-Acı yemek sinüzite iyi gelir Biberin içinde bulunan kapsaisin denilen bir etken madde vücutta birçok metabolik olayı etkilerken aynı zamanda vücutta adrenalin sentezini artırır.Bu da normalde burun açıcı olarak kullanılan burun spreylerinin yaptığı işlevi yapması anlamına gelir. Bu anlamda acı biberin sinüzitte ve gribal enfeksiyonlarda etkili bir besin olduğu söylenebilir.Ancak aşırı tüketmek ciddi mide hastalıklarına, hemoroide ve birçok başka hastalığa zemin hazırlayabilir.

5-Sinüzite bir kere yakalanan bir daha kurtulamaz Sinüzit cerrahileri kronikliğin giderilmesi için yapılır. Ameliyat sonrası kişi herkes gibi örneğin senede 1 defa sinüzit atağı geçirebilir. Bunun dışında sürekli yaşam kalitesini düşüren kronik sinüzitten kurtulmuş olur.

Sinüzit nedir?

Sinüzit yüz kemiklerinin içerisindeki boşlukların iltihaplı doku ile dolmasından ortaya çıkan hastalıktır.