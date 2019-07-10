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Acentelere vize eğitimi verildi

Diyarbakır’da iDATA Vize Merkezinin kurulmasının ardından bölgede bulunan tüm seyahat acente çalışanlarına vize işlemleri eğitimi verildi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:58
Acentelere vize eğitimi verildi

Diyarbakır’da iDATA Vize Merkezinin kurulmasının ardından bölgede bulunan tüm seyahat acente çalışanlarına vize işlemleri eğitimi verildi.


TÜRSAB Güneydoğu Bölge Temsil Kurulutarafındanakademi eğitimleri kapsamında Diyarbakır’da vize işlemleri eğitimigerçekleştirildi. Eğitime, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, TÜRSAB Güneydoğu Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Mehmet Akyıl ve bölgede bulunan seyahat acenteleri temsilcileri katıldı. Eğitmen Bora Çakır tarafından acentelere vize formu doldururken dikkat edilmesi gereken hususlar, Schengen vizesi alımında önemli detaylar hakkında sunum gerçekleştirerek bilgi verildi.


Eğitim programının ardından konuşan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, doğru zamanda vize eğitimlerinin verilmesinden dolayı TÜRSAB BTK’ya teşekkür ederek, “Eğitimlerle birlikte odamız bünyesinde kurulan vize ofisimizde, bölgede üyelerimize ve vatandaşlarımıza en iyi hizmet verilecektir” dedi.


Daha sonra konuşan TÜRSAB BTK Başkanı Mehmet Akyıl isevize müracaatında dikkat edilmesi gereken hususların çok önemli olduğunu söyledi. Akyıl, “Vize için doğru başvuru şekilleri, sistem bilgisi ve vize sistemin çalışma prensipleri, vize başvuru formlarında dikkat edilmesi gereken hususlar, vize için istenen evrak bilgileri doğru bilinmesi gerekmektedir. Diyarbakır’da vize merkezinin kurulması hem bölge insanına çok iyi bir hizmet hem de acentelere ek bir kazancı beraberinde getirmiştir. Tüm acenteler adına DTSO Başkanı Mehmet Kaya’ya turizme verdikleri desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. DTSO her zaman ilimiz turizminin gelişmesi için çalışmalar yürütmüştür” dedi.


Yapılan konuşmaların ardından BTK Başkanı Mehmet Akyıl, Başkan Kaya’ya tüm acenteler adına teşekkür plaketi verdi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:58
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