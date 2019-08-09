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Acemi kasaplara uyarı

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’ndan Dr.

09 Ağustos 2019 Cuma 14:40
Acemi kasaplara uyarı

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğretim Üyesi Zekeriya Okan Karaduman, “Yanlış ve yetersiz müdahale hastayı hayati tehlikeye sokabilir” dedi.


Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğretim Üyesi Zekeriya Okan Karaduman, Kurban Bayramı’nda dikkatsizlik sonucu oluşabilecek kesik ve yaralanmalara dikkat çekerek önemli bilgiler paylaştı.


Kurban Bayramını tadında geçirmek ve herhangi bir yaralanmaya neden olmamak için kişilerin kurbanlık hayvanlarının kesimini kendi alanında eğitim almış sertifikalı profesyonel ve deneyimli kişilere yaptırması gerektiğinin altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Karaduman, “Eğer deneyimli kasap tutulamıyorsa ve mutlaka kesim yapacaklarsa el kesilerini önleyici kesilmez çelik eldiven kullanabilirler. Kurban Bayramı’nda profesyonel olmayan acemi kasapların yaptığı kesimlerde el, el bileği ve ön kol yaralanmaları başta olmak üzere, baş boyun bölgesi travmaları yaşanabiliyor” ifadelerini kullandı.



“Kesik olan yer ılık bir su ile durulanmalıdır”


Yaralanma durumunda sağlık kuruluşuna gidene kadar alınması gereken önlemler hakkında bilgiler veren Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, “İlk olarak yaraya dokunmadan önce eller temizce yıkanmalıdır. Kesik olan yer ılık bir su ile durulanmalıdır. Steril gazlı bir bezle kesiğe hafif dokunacak şekilde kesiği durulayıp ve üzerine birkaç dakika boyunca bastırarak beklenir. Küçük bir kesik ise yara bandıyla kapatılır. Kesik büyük şekilde ise steril olan gazlı bezle güzelce sararak kompres uygulanma ile kapatılır daha sonra kesi bölgesi kalp seviyesi üzerine kaldırılarak kanama azaltılabilir” diye konuştu.


Kurban kesimi sırasında uzuv kopmaları yaşandığı takdirde öncelikle kopan kısmın temiz bir şekilde torba içerisine konulması gerektiğini belirten Karaduman, kopan uzvun konulduğu torbanın ıslanmayacak şekilde buzlu başka bir torbanın içerisinde muhafaza edilerek donanımlı bir sağlık merkezine ulaştırılması gerektiğini dile getirdi. Uzvun geri kalan kısmının üzerine temiz bir bezle kuvvetli bir baskı ve kompres uygulanarak kanamaya müdahale edilmesi gerektiğine vurgu yapan Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, “Uzuv kopmaları genellikle kol, bacak, parmak, el ayak gibi bölgelerde olduğu için o kısmın vücutta kalp seviyesinden daha yüksek seviyede tutularak en kısa sürede hastaneye ulaşılması gerekir. Kanamanın kontrol edilemediği durumlarda kesinin daha üst bölgesinden bir turnike veya bandaj uygulanabilmektedir ancak bu uygulama kan dolaşımını engellediği için günümüzde çok fazla tercih edilmemektedir. Bazen büyükbaş hayvan kesimlerinde darbelere bağlı kırık ve çıkıklarla karşılaşılabilir, mevcut bölge ortamda bulunan tahta parçaları ile sabitlenerek en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır” dedi.



“Enfeksiyon kapabilir”


Ciltte meydana gelen ufak kesiler ile sıyrıkların fazla kanamaya sebep olmasa da bu tür kesilerin zamanında tedavi edilmediği takdirde o bölgenin enfeksiyon kapmasına neden olabileceğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Karaduman, “Yaralanma olduğu zaman ilk olarak yara üzerine temiz bir gazlı bez ile kompresyon yapılmalı, antiseptik solüsyon ile temizlenmeli, daha sonra ise yara bandı ile bölge kapatılmalıdır. Kesim alanında antiseptik solüsyon ve gazlı bez olmadığı takdirde ise yara sabunlu su ile yıkanarak temizlendikten sonra temiz bir bez parçası ile kapatılabilir” diyerek açıklamalarına devam etti.



“48 saat içinde mutlaka tetanoz aşısı yapılmalıdır”


Meydana gelen derin kesilerde kanı durdurmak için yaranın üzerine kesinlikle tütün, kül ve şeker gibi maddelerin sürülmemesi gerektiğinin altını çizen Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, “Bu tür müdahaleler yaranın enfeksiyon kapmasına neden olabilir. Derin kesilerde de basit kesiler de yapılan işlemler yapılarak dikiş atılması için en yakın hastaneye başvurulması gerekir. Kişi hastaneye getirilene kadar kesinin olduğu yer kalp hizasından yukarıda tutularak kan kaybının önlenmesi gerekir. Kurban alanında kesi yaralanmalarına maruz kalan kişilerin tedavilerinden sonra 48 saat içinde mutlaka tetanoz aşısı yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.



“Yanlış ve yetersiz müdahale hastayı hayati tehlikeye sokabilir”


Yaralanmalar ve kesiklerin oluştuğu ortamın kirli olduğunun unutulmaması gerektiğinihatırlatan Karaduman, yanlış ve yetersiz müdahalenin yara yeri enfeksiyonu, kan kaybı, uzuv kaybına yol açarak hastayı hayati tehlikeye sokabileceğini kaydetti.Kurban Bayramı’nda dikkatsizlik sonucu oluşabilecek kesik ve yaralanmalarda acil müdahalenin yanında hijyenin de önemine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Okan Karaduman, “Ayrıca büyükbaş hayvan darbelerine dikkat etmek gerekiyor. Büyükbaş hayvanların kesim törenlerine katılan kişiler hayvanın tekme, boynuz ve kafa darbelerine maruz kalabilirler. Alınan şiddetli darbelerde karın içerisinde, göğüs bölgesinde, iç organ yaralanmaları ve iç kanama gibi durumlarla karşı karşıya gelebilirler ”şeklinde açıklamasını tamamladı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 14:40
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