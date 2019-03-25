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Acar: "Üniversite, bir eğitim şehri olması yönünde çok büyük bir adım olacak"

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası Aliağa Temsilciliğine ziyarette bulunurken, Acar, yakın zamanda Aliağa’ya kurulacak olan 50 bin öğrencili Ege Üniversitesi kampüsünün ilçeye önemli bir değer katacağının altını çizdi.

25 Mart 2019 Pazartesi 11:28
Acar: "Üniversite, bir eğitim şehri olması yönünde çok büyük bir adım olacak"

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası Aliağa Temsilciliğine ziyarette bulunurken, Acar, yakın zamanda Aliağa’ya kurulacak olan 50 bin öğrencili Ege Üniversitesi kampüsünün ilçeye önemli bir değer katacağının altını çizdi.


Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası Aliağa Temsilciliği, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ı ağırladı. Sendika odasında gerçekleşen ziyarette Aliağa Temsilcisi Mustafa Gök’ün yanı sıra üyeler de yer aldı. Aliağa’da, cumhuriyet ve Atatürk çizgisinde yapılacak olan her türlü faaliyetin yanında olacaklarını ifade eden Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası Aliağa Temsilcisi Mustafa Gök, bu tür faaliyetlerin sonuna kadar destekçisi olacaklarını söyledi.


Eğitimin toplumsal kalkınma ve gelecek açısından çok önemli bir unsur olduğunu belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa’nın bir eğitim şehri olarak anılması için hedefleri olduklarını söyledi.


Yakın zamanda Aliağa’ya kurulacak olan 50 bin öğrencili Ege Üniversitesi kampüsünün ilçeye önemli bir değer katacağının altını çizen Başkan Serkan Acar, “Ege Üniversitesi Aliağa’ya içerisinde birçok fakülte ve yüksekokulun bulunduğu uluslararası standartlarda bir kampüs kuracak. Çok kapsamlı bir kampüse sahip olacağız. Planlarla ilgili çalışmalar tamamlanmak üzere. Yakın bir zamanda da çalışmalar başlayacak. Ege Üniversitesi Aliağamızın bir eğitim şehri olması yönünde çok büyük bir adım olacak” dedi.


Çaltılıdere bölgesine kurulacak olan Güzel Sanatlar Okulu hakkında bilgiler veren Başkan Serkan Acar, şöyle devam etti:


"Eğitim şehri olmamız yolunda bir diğer önemli projede Güzel Sanatlar Okulu. Çaltılıdere’ye kurulacak olan bu okul Türkiye’de bir ilk olacak. Türkiye’nin ilk ilkokul sonrası sekiz yıllık yatılı güzel sanatlar okulu Aliağa’ya yapılacak. Yine birçok öğrenci burada okumak için Aliağamıza gelecek. Türkiye’nin en yetenekli öğrencilerinin eğitim alacağı okul yine Türkiye’nin en değerli sanatçılarını yetiştirecek. Hem eğitim şehri hem de sanat şehri olma yolunda bizim için çok değerli bir proje olacak. 2016 yılında çıkan bir yasa ile Fen Liseleri artık 100 bin nüfusun altındaki ilçelerde de kurulabilecek. Belediye olarak gerekli merciler ile görüşmelerimizi başlattık. Aliağamız ve bölgemiz için önemli bir ihtiyaç olan bir Fen Lisesi’ni de karşılayacağız."

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 11:28
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