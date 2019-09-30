Acai üzümü nedir? Acai üzümünün faydalarını duyunca şaşıracaksınız...

Lezzetli ve sağlık kazandırıcı bir meyve olmasıyla son günlerde yaygınlaşan Acai, son yıllarda tüm dünya tarafından tanınmaya başlandı. Acai üzümü, kırmızımsı-mor renkli yuvarlak meyvelerdir ve Güney Amerika'nın yağmur ormanlarında bulunur. Peki acai üzümünün yararları neler? Acai üzümünün faydalarını duyunca şaşıracaksınız...

Acai üzümü nedir?

Acai üzümü; kilo kaybına yardımcı olan, kolesterolü azaltan ve sağlıklı bir kalbi destekleyen diğer birçok yararın yanı sıra antioksidanlar ve önemli vitamin ve mineraller içerir.

Bu meyveler ilk olarak Amazon kabileleri tarafından çeşitli hastalıkların tedavisi için kullanıldığı bilinmektedir. Acai meyvelerinin doğal antioksidan özelliklere sahip olduğunu ve onları kolesterolü düşürdüğünü, sağlıklı bir kalbi teşvik ettiğini ve prostat büyümesini kontrol ettiğini buldular.

Acai üzümünün faydaları

Acai meyveleri genel sağlığımızı için bilinen birçok özelliğe sahiptir. Artrit, enflamasyon, erektil disfonksiyon, obezite, kalp hastalığı ve kolesterolü önlemeye yardımcı olurlar. Acai meyveleri, bir dizi önemli mineral ve hayati besinleri içerdiklerinden diyetinize besleyici bir katkı olabilir.

Vitaminler ve Mineraller: Acai meyveleri daha sağlıklı bir vücut geliştirmeye, toksinleri atmaya ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan hayati vitamin ve minerallerle doludur.

Antioksidanlar: Genel sağlığı korumak için hayati bir rol oynayan antioksidanlar bakımından zengindirler. Bu antioksidanlar serbest radikallerin oksidatif hasar oranını yavaşlatır.

Yağlar: Bu meyveler önemli miktarda yağ içerir, ancak çoğu sağlıklı yağlar şeklindedir. Kötü kolesterolü düşürmeye ve vücutta iyi kolesterolü artırmaya yardımcı olurlar ve ayrıca kilo kaybına yardımcı olurlar.

Sütten daha fazla kalsiyum içeriyor

Acai, sütten bile fazla kalsiyum, böğürtlenden daha fazla antioksidan, vitamin haplarından daha fazla besleyici madde içeriyor.

İçeriğinde omega 3, omega 6, omega 9, Vitamin A, Vitamin B, vitamin C, vitamin E, polifenol, fitosterol, antosiyonin, demir, potasyum, fosfor ve kalsiyum gibi sağlığa faydalı birçok bileşen mevcut. Acai meyvesinde bulunan antioksidanlar bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlıyor, sindirimi ve hazmı kolaylaştırıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Sahip olduğu esansiyel yağ asitleri, yüksek miktarda aminoasit ve yoğun antioksidan içeriğiyle; metabolizmanın düzenlenmesinde, fiziksel aktivite esnasında kasların çalışmasında ve gelişmesinde çok etkili.

Acai üzümü zayıflamaya da yardımcı

Acai üzümü ayrıca yüksek miktarda lif içeriyor, lif yönünden zengin gıdalarla beslenmek çok fazla yemeden tokluk hissi sağlıyor, yani iştah kontrol altına alınıyor, yeme arzusunu bastırılarak, daha kolay kilo verilebiliyor. Avrupa'da zayıflamak isteyen milyonların en büyük yardımcısı olan, Acai ile zayıflamak düşündüğünüzden çok daha kolay olabilir.