'Aç tavuk' misali... CHP'den 'erken seçim' hamlesi! 81 ile talimat gönderildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından sık sık erken seçim talebini yineliyor. CHP liderinin erken seçim talebinin ardından parti genel merkezi de olası bir seçime hazır olmak için harekete geçti. Genel Merkez tarafından 81 il örgütüne gönderilen talimatta, sandık görevine gitmeyenlerin yerine hızlı şekilde yeni kişilerin görevlendirilmesini istedi.

"Çalışmalara başlanması oldukça önemli"

Milliyet'in haberine göre, CHP yönetimince il ve ilçe başkanlıklarına gönderilen yazıda, örgütlerle sistemli ve sonuç alıcı temaslar sürdürebilmek amacıyla bir takım planlamalar yapılması ve bu doğrultuda il ve ilçe örgütlerin aktif çalışmalarının değerlendirilmesi hususu ihtiyacının doğduğu belirtildi. Yazıda, ilerleyen sürece ilişkin belirtilen konu başlıkları ile ilgili olarak örgütlerin çalışmalarına başlamasının oldukça önemli olduğu ifade edildi.

"Mahalle temsilcilikleri aktif çalışmalı"

Buna göre yazıda; teşkilatlardan, ilçe ve belde örgütlenmelerinin tamamlanması, boş olan ilçe ve belde örgütlerinin kurulması istenirken, mahalle temsilciliklerinin aktif çalışmalarına yönelik planlamalar yapılması, boş olan temsilciliklere de seçim/atama yapılması gerektiği ifade edildi. Yazıda, "Öbek örgütlenmesinin" gerçekleştirilmesinin talep edildiği yazıda ayrıca, son seçimlerde görevlisi eksik olan sandıkların belirlenmesi, görevlendirme yapılmamış ya da görevli olduğu halde sandık görevine gidilmemiş sandıklarda görevlendirmelerin yapılması gerektiği kaydedildi.

"Görev bilincine sadık sandık görevlileri"

Bütün sandıkların görev bilincine sadık üyelerle tamamlandığına dikkat edilmesi gerektiğine de dikkat çekilen yazıda; üyesi olmayan mahalle, köy ve sandık seçim çevrelerinin belirlenmesi ve ivedilikle üye kazandırılması, özellikle, aktif katılım gösterecek yeni üye kaydı yapılması, hususlarında, örgütlerin gereğinin yapılması istendi.