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Yerel Aç kalan domuz sürüsü yola çıktı! O anlar anbean kamerada
Yerel

Aç kalan domuz sürüsü yola çıktı! O anlar anbean kamerada

Yeniakit Publisher
2023-12-27 21:02:00 - 2023-12-27 21:12:33

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yola inen domuz sürüsü, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Şemdinli İşletme Şefi Erkan Çakırbeyli ve Arıza Onarım Bakım ekibi, Alan köyünde elektrik arızası onarımından dönerken, domuz sürüsü ile karşılaştı. Kendilerine aldırmadan yolda ilerleyen sürüyü dakikalarca takip ettiler. Yakın bir mesafe ile arkalarından giden ekipler o anları saniye saniye cep telefonlarıyla kayıt altına aldılar.

Gece gündüz kar-kış demeden elektrik arızalarını gidermek için çalıştıklarını belirten VEDAŞ Şemdinli İşletme Şefi Erkan Çakırbeyli, "Dağlar karlarla kaplı olmasından dolayı domuz süreleri aç oldukları için bu kadar yakın gelmişler. Elimizde geldikçe doğaya yiyecek bırakalım tüm yabani hayvanlar için" dedi.

Domuz sürüsü kameraya yansıdı
Domuz sürüsü kameraya yansıdı

Yerel

Domuz sürüsü kameraya yansıdı


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