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Gündem Aç kalan dağ keçileri yerleşim alanına indi
Gündem

Aç kalan dağ keçileri yerleşim alanına indi

Adıyaman’da, kar yağışları sonrası yiyecek bulamayan dağ keçileri yerleşim alanlarına indi.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 15:08:00 -
Aç kalan dağ keçileri yerleşim alanına indi

Adıyaman'ın Tut ilçesine bağlı Tepecik Köyü'nde yaklaşık 2 haftadır yağan kar yağışı sonrası kırsal bölgede yiyecek bulamayan dağ keçileri, yerleşim alanına kadar indi. Tepecik Köyü'ne inen dağ keçilerini gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla dağ keçilerini görüntüledi. Yerleşim alanında yiyecek arayan dağ keçileri, daha sonra kırsal alana doğru ilerleyerek yerleşim bölgesinden uzaklaştı.

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