Aç kalan dağ keçileri yerleşim alanına indi
Adıyaman’da, kar yağışları sonrası yiyecek bulamayan dağ keçileri yerleşim alanlarına indi.
Adıyaman'ın Tut ilçesine bağlı Tepecik Köyü'nde yaklaşık 2 haftadır yağan kar yağışı sonrası kırsal bölgede yiyecek bulamayan dağ keçileri, yerleşim alanına kadar indi. Tepecik Köyü'ne inen dağ keçilerini gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla dağ keçilerini görüntüledi. Yerleşim alanında yiyecek arayan dağ keçileri, daha sonra kırsal alana doğru ilerleyerek yerleşim bölgesinden uzaklaştı.