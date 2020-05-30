  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Aç kalan ayılar teleferiğe indi

Bursa’da birçok turistik otel ve mekanın korona virüs sebebiyle kapalı bulunduğu Uludağ Millî Parkı’nda aç kalan ayılar teleferikte yiyecek aradı.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 18:25:30 -
Aç kalan ayılar teleferiğe indi

Bursa’da birçok turistik otel ve mekanın korona virüs sebebiyle kapalı bulunduğu Uludağ Millî Parkı’nda aç kalan ayılar teleferikte yiyecek aradı.



Korona virüs salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında vatandaşların Uludağ’a çıkması yasaklanmasıyla çöplerden yiyecek bulamayan ayılar, yerleşim yerlerine kadar geldi. Korona virüs ile mücadele kapsamında Millî Park gişelerinden itibaren oteller bölgesi ve Sarıalan’a sivil araç alınmazken, aç kalan ayılar yiyecek bulmak için teleferikte yiyecek aradı. Bu anlar ise görevlinin cep telefonuna yansıdı. Yiyecek bulamayan ayılar daha sonra bölgeden ayrıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı